Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
4 часа назад

Порнозвезда дала совет женщинам, которые не могут забыть бывших

Lenta.ru

Известная порноактриса Джессика Стоя дала совет женщинам, которые никак не могут забыть секс с бывшими партнерами, что мешает их интимному опыту с новыми возлюбленными. Ее колонку публикует издание Slate.

Порнозвезда дала совет женщинам, которые не могут забыть бывших
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Анонимная женщина написала Стое, что у нее было около 20 сексуальных партнеров, однако десять лет назад она провела целый месяц, занимаясь сексом с мужчиной, которого называет лучшим любовником в своей жизни.

«Он не был голливудским красавчиком, но спустя годы я все еще прекрасно могу себе представить его лицо и нахожу его привлекательным. Романтически мы совместимы не были», — рассказала женщина, виня в этой тяге особую химию между собой и мужчиной.

По словам женщины, раз в месяц она видит эротический сон об этом бывшем, а во время занятий любовью с другими представляет его. Стоя в ответ предупредила автора письма, что эти фантазии могут портить ей секс.

«Вы уменьшаете свои шансы на успех, закрывая глаза и вспоминая этого призрака. Горячий секс — это связь, а она требует присутствия в моменте. Возможно, вы упускаете возможность построить взаимопонимание, которое могло бы быть таким же замечательным, как эта месячная интрижка», — предостерегла порнозвезда, порекомендовав строить близкую связь с текущими партнерами.

Стоя посоветовала продолжить поиски нужного партнера.

«Если вы решите отправиться на поиски, держите глаза открытыми, чтобы можно было заметить искры между вами», — напутствовала она.

Ранее британские врачи объяснили пользу секса для мужчин в принятии важных решений. Эксперты обосновали это тем, что после интимной близости в организме вырабатываются гормоны, отвечающие за ясную голову и четкое мышление.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители