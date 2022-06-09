Модель OnlyFans стала третьей в отношениях женатых пар

Беременная жительница Австралии призналась, что стала третьим человеком в отношениях женатых пар и занимается с ними сексом ради того, чтобы бороться со своим повышенным либидо. Историю австралийки публикует Daily Mail.

Фото: Unsplash Unsplash

32-летняя Эмили Мэй из Мельбурна полиаморна и построила карьеру на OnlyFans, публикуя откровенный контент. Она утверждает, что зарабатывает около 300 тысяч австралийских долларов в год (около 13 миллионов рублей). Сексуальное желание женщины возросло во время второй беременности, поэтому она обращается к своим подписчикам, в том числе и к супружеским парам, чтобы заниматься сексом с ними. Модель рассказала, что во время первой беременности у нее также повышалось либидо.

Мэй признается, что сейчас из-за возросшего влечения ей необходимо испытывать оргазм пять раз в день, тогда как раньше хватало трех раз в неделю. Она рассказала, что после рождения первого ребенка ее либидо снизилось, но в этот раз она надеется сохранить его на таком же высоком уровне.