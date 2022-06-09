Продавщица пошутила и разозлила возлюбленную клиента

Сотрудница магазина одежды Кейтлин Ирвин пошутила во время работы на кассе и разозлила возлюбленную клиента. На соответствующий TikTok-ролик в ее аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Фото: @katelynirvine @katelynirvine

Согласно видео, когда продавщица протягивала покупателю пакет с приобретенной обувью, шнур от ее бейджа зацепился за его ручки.

«В этот момент парень попытался потянуть пакет к себе, и я в шутку сказала: "Заберете меня с собой?"» — описала ситуацию девушка и добавила, что после этого она рассмеялись вместе с посетителем бутика.

Далее автор ролика отметила, что спутница клиента пришла в ярость из-за произошедшего. Ирвин призналась, что впоследствии ей пришлось извиниться перед избранницей покупателя, которая сочла ее поведение оскорбительным.

«Думаю, это самая неловкая вещь, которая когда-либо случалась со мной за время работы в сфере услуг», — заявила героиня материала.

Пользователи сети поддержали продавщицу, решив, что возлюбленной посетителя магазина не хватает уверенности в себе. «Не понимаю, почему девушки себя так ведут. Вряд ли ты сможешь увести у нее мужчину за три минуты общения на работе», «Любой нормальный человек засмеялся бы. Кто-то определенно не уверен в себе», «Большинство девушек засмеялись бы, но, вероятно, она думает, что парень ее обманет», — прокомментировали пользователи.