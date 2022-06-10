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54 минуты назад

5 глубинных причин, почему отношения обречены на распад

WomanHit.ruиещё 1

Построить комфортные отношения для каждого в паре — задача, мягко говоря, не из простых. Многим приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы удержать вторую половинку. Мы же решили посоветоваться с психологом и выяснить, какие не слишком очевидные проблемы чаще всего приводят к окончательному разрыву отношений.

5 глубинных причин, почему отношения обречены на распад
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вы не можете побороть чувство стыда

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И дело вовсе не в вашем настоящем партнере. Порой это крайне неприятное чувство преследует нас если не с детства, то по крайней мере с юности, когда мы вступаем в свои первые отношения. Если это чувство не проработано с психологом ранее, настоящий партнер может вызвать жесткий триггер. Продолжать отношения, когда один человек в паре вызывает тяжелые воспоминания, пусть даже он и не был участником прошлых событий, крайне тяжело, практически всегда следует разрыв.

Вы вините партнера в своих проблемах

Некоторые люди просто не могут признать тот факт, что в собственных проблемах, виноваты, как правило, они сами. Такой человек чаще всего перекладывает ответственность за свои негативные чувства на самых близких, нередко и на партнера. Сохранить и развить отношения можно в том случае, если вы умеете договариваться и вместе решать внезапные проблемы, в противном случае отношения зайдут в тупик и вам будет проще разойтись, чем пытаться сохранить то, что сохранить никак не получается.

Вы невнимательны к партнеру

Довольно часто мы выбираем человека, который будет для нас в приоритете, остальным же оставляем столько времени, сколько можем себе позволить после общения с более важными людьми. Как правило, с появлением детей все внимание женщины переходит на них, мужчина же оказывается «на обочине» семьи. Главное помнить, что невнимательность может трансформироваться в равнодушие, а за ним практически всегда следует разрыв, если ничего не менять.

Вы сражаетесь за лидерскую позицию

Конфликт на почве вечного сражения за власть в паре чаще всего происходит между людьми, которые в профессиональном и социальном поле не привыкли уступать. Однако в близких отношениях такая схема не работает. Постоянное давление и попытки прогнуть партнера под себя приводят к хроническим ссорам, отчуждению и в итоге пара принимает решение разойтись. Подумайте, что для вас важнее — ваш партнер или же желание самоутвердиться?

Чувства просто прошли

Мало кто готов признаться даже самому себе, что чувства прошли и пришло время задуматься, стоит ли дальше продолжать работать над этими отношениями. Если оставить все как есть, рано или поздно партнер просто начнет вас раздражать, неизбежны ссоры и конфликты, а взаимные обвинения могут со временем вызвать в вас жесткую ненависть друг к другу.

Любовь,
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