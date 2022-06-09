От чего зависит сексуальная ориентация

Разговоры про сексуальную ориентацию вызывают негатив из-за переизбытка стереотипной и недостатка научной информации. Общество разнообразно, оно было таким всегда, поэтому вне зависимости от времени в нем будут присутствовать люди с отличной ориентацией.
Социологические данные из США за 2017 год показали, что примерно 2,2% мужчин идентифицировали себя геями и 1,1% женщин – лесбиянками. С учетом прочих вариантов ориентаций и тех, кто не рассказывает о себе публично, процент может быть чуть больше.
Безусловно, людей интересует, почему так произошло. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы разбираем эту тему подробнее.
Все люди разные и живу они по-разному. Например, вы можете быть гетеросексуальным, но состоять при этом в полиаморных отношениях. А можете быть бисексуальным, при этом оставаться верным своему партнеру. Можете быть асексуалом и вообще не хотеть отношений.
Новых терминов существует очень много, поэтому в них легко запутаться. Разобраться с ними помогла Саша Казанцева — автор телеграм-канала «Помыла руки», редактор сайт OMGyes.com и секс-просветительница.
Таймкод:
1.10 — Что такое сексуальная ориентация
3.00 — Что влияет на ориентацию или сексуальную идентичность
6.30 — Почему раньше были геи и лесбиянки, а сейчас слов стало слишком много
13.00 — Разная социализация — разные идентичности
18.30 — Почему общество гетеронормативно и будет ли иначе
25.35 — Кто входит в ЛГБТК+ в коммьюнити и почему они тоже часть общества
33.33 — Есть ли более защищенные и менее защищенные меньшинства
40.15 — Сексуальная идентичность и гендерная идентичность
44.28 — Виды сексуальных ориентаций и идентичностей
48.30 — Почему важно называть разные идентичности
58.20 — Страх многообразия — как с ним работать
1.00.00 — Почему квиры не выходят из шкафа
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова