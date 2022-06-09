От чего зависит сексуальная ориентация

Разговоры про сексуальную ориентацию вызывают негатив из-за переизбытка стереотипной и недостатка научной информации. Общество разнообразно, оно было таким всегда, поэтому вне зависимости от времени в нем будут присутствовать люди с отличной ориентацией.

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Социологические данные из США за 2017 год показали, что примерно 2,2% мужчин идентифицировали себя геями и 1,1% женщин – лесбиянками. С учетом прочих вариантов ориентаций и тех, кто не рассказывает о себе публично, процент может быть чуть больше.

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Безусловно, людей интересует, почему так произошло. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы разбираем эту тему подробнее.

Все люди разные и живу они по-разному. Например, вы можете быть гетеросексуальным, но состоять при этом в полиаморных отношениях. А можете быть бисексуальным, при этом оставаться верным своему партнеру. Можете быть асексуалом и вообще не хотеть отношений.

Новых терминов существует очень много, поэтому в них легко запутаться. Разобраться с ними помогла Саша Казанцева — автор телеграм-канала «Помыла руки», редактор сайт OMGyes.com и секс-просветительница.

Таймкод:

1.10 — Что такое сексуальная ориентация

3.00 — Что влияет на ориентацию или сексуальную идентичность

6.30 — Почему раньше были геи и лесбиянки, а сейчас слов стало слишком много

13.00 — Разная социализация — разные идентичности

18.30 — Почему общество гетеронормативно и будет ли иначе

25.35 — Кто входит в ЛГБТК+ в коммьюнити и почему они тоже часть общества

33.33 — Есть ли более защищенные и менее защищенные меньшинства

40.15 — Сексуальная идентичность и гендерная идентичность

44.28 — Виды сексуальных ориентаций и идентичностей

48.30 — Почему важно называть разные идентичности

58.20 — Страх многообразия — как с ним работать

1.00.00 — Почему квиры не выходят из шкафа

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий