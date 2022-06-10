5 вещей, которые убивают любовь

Любовь — одно из самых сильных чувств, однако же очень недальновидно полагать, что раз уж любовь случилась, то уже никуда она не денется, а вместе с ней и партнер. На самом же деле любовь требует постоянной подпитки и поддержки: без подкрепления влюбленность проходит довольно быстро (через пресловутые три года, а порой и раньше), и на руинах светлых чувств остаются только взаимные претензии и обиды, а бывшие влюбленные недоумевают, что вообще могло удерживать их вместе так долго. Психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова ответила «Вечерней Москве» на вопрос, который волнует многих: что же убивает любовь?

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

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Да, отношения — это не только «бабочки в животе». Когда люди находятся в отношениях длительно живут вместе, становится невозможным не замечать дурные привычки партнера разбрасывать вещи или оставлять грязную посуду на столе, причем если в первый и даже в 31-й раз можно закрыть глаза на такие мелочи, рано или поздно это станет причиной конфликта.

Что делать:

Важно договориться о разделении бытовых обязанностей, прямо сказать партнеру о привычках, которые бесят, вместо того чтобы копить раздражение.

Рутина

Рука об руку с бытом идет рутина: собираясь на первое свидание, влюбленные надевают свои лучшие наряды, а сам вечер планируют до мелочей, и если в конфетно-букетный период партнеры привыкли видеть друг друга с иголочки, а первые встречи проходят в лучших и интереснейших местах, полны романтики и эстетики, то через год нормой совместного времяпрепровождения может стать просмотр сериала в растянутых трениках.

Что делать:

В такой такой ситуации в первую очередь тоже важно говорить. Обсудите, чем каждому из вас было бы интересно заняться. А во-вторых, займитесь тем, чем хотите устройте свидание согласно вашим интересам, будь то ужин при свечах или рыбалка на озере. Если же партнер перестал следить за собой и привлекать вас, поговорите и об этом. А еще, что немаловажно, начните с себя: покажите партнеру пример.

Еще один важный способ не погрузиться в рутину — будьте спонтанны (в разумных пределах, конечно же): порадуйте любимого человека милым подарком, устройте вечеринку или отправьтесь в мини-путешествие на выходные.

Фатальное заблуждение в отношениях — позиция «Никуда не денется». Зачем вновь говорить, что партнер красивый и талантливый, если это было сказано уже миллион раз? Необходимо помнить, что любовь высыхает и погибает без постоянной подпитки.

Ревность и контроль

Ревность и контроль, которые сами по себе не имеют ничего общего со здоровой любовью, а являются следствием зависимости и низкой самооценки. И если в начале отношений жесты ревности могут показаться нам крайне романтичными («Он так мной увлечен, что ни минуты не может провести без меня»), на деле же они являются тревожными звоночками.

Что делать:

Да, большинству из нас нужен человек рядом для того, чтобы ощущать душевный комфорт, и делить с кем-то по-настоящему близким все радости и печали — это прекрасно, однако нельзя сводить все свое существование к одному единственному человеку, делать его «центром Вселенной»: в гармоничной паре каждый из партнеров самодостаточен и имеет собственные интересы и круг общения, поэтому необходимо, помимо любимого человека, без него заводить новые интересные знакомства, работу и хобби — что называется, жить полной жизнью. Тогда, во-первых, на ревность и постоянную слежку не останется времени, а общение в паре станет более разносторонним и живым.

Обиды и недомолвки

Ответьте себе честно: как часто вы ссоритесь из-за ерунды? Партнер не перезвонил, когда обещал, не погулял с собакой, зная, что у вас был тяжелый день — казалось бы, поводы, не стоящие выеденного яйца, а примирение наступает достаточно быстро. Однако за такими «мелочами», как правило, стоит какой-то другой, гораздо более существенный неурегулированный конфликт.

Что делать:

Вы не поверите: говорить! Если же договориться и справиться своими силами не получается, обратитесь к психологу или психотерапевту: возможно, истинные причины частых ссор лежат слишком глубоко, и специалист поможет достать их на поверхность и проработать.

Жизнь прошлым или сравнения

«А вот моя бывшая всегда сама добиралась из аэропорта, и ее не нужно было встречать...» — неприятно, не правда ли? У человека в возрасте около 30 за плечами, как правило, уже не одни отношения, будь они серьезными и длительными или мимолетными, гармоничными или токсичными — это эмоциональный багаж, который останется с нами навсегда, хотим мы того или нет. Однако прошлое остается прошлым, и сравнивать его с настоящим, а тем более пытаться перекроить одно под другое, во-первых, нецелесообразно и непрактично, а во-вторых, может глубоко травмировать партнера: даже упоминая бывших в негативном контексте («Мой бывший муж никогда не дарил мне цветов просто так, а ты такой заботливый и тонкочувствующий…»), мы признаемся в том, что не пережили и не отпустили прошлые отношения.

Что делать:

Жить настоящим. Отпустить прошлый негативный опыт, а вместо рефлексии — направить свои ресурсы на работу над настоящими отношениями