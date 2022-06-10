Пикаперы назвали топ-5 типов девушек на первом свидании

Свидание — дело тонкое! Когда молодой человек идет на встречу с девушкой, он хочет, чтобы она закончилась или продолжением совместного вечера, или длительными отношениями. Но представительницы прекрасного пола довольно тонкие существа, поэтому любое неправильное слово или действие на свидании может привести к тому, что мужчина останется один, уйдет разочарованным, а девушка предложит остаться друзьями или вовсе перестанет брать трубку. «Вечерняя Москва» пообщалась с профессиональным пикапером Александром Самсоновым и узнала о типах девушек на первом свидании.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Содержанка

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По словам собеседника «ВМ», очень важно именно на первом свидании определить, какой тип девушки перед вами. Если этого не сделать сразу, вы не найдете точек соприкосновения с дамой, лишите себя ее интереса и останетесь один, предупреждает Самсонов:

Первый тип девушек — содержанка. Таким дамам, как утверждают некоторые мужчины, нужны только их деньги. Они охотницы за состоятельными кавалерами, в отношения готовы вступить только на том условии, если мужчина их полностью обеспечивает.

Как распознать такую даму? По словам Самсонова, на первом свидании она будет очень милой и доброжелательной:

Такие девушки смеются над вашими шутками, улыбаются, но очень активно прощупывают почву насчет того, какое у вас материальное положение. Она будет интересоваться брендом вашего автомобиля, ждите наводящие вопросы о роде вашей деятельности. Вас обязательно спросят, где вы живете и какой у вас доход.

Но стоит отметить, что подобные вопросы для девушки, ищущей отношения, — это нормальное явление. Ведь любая дама хочет видеть рядом мужчину, с которым ей комфортно и безопасно с финансовой точки зрения, уточнил эксперт:

Это вполне нормальное желание! Но содержанку отличает от других видов представительниц прекрасного пола неистовый интерес к материальному положению избранника. И на тему финансового благополучия она делает особый упор. Что делать с такими дамами — каждый решает сам, продолжил эксперт.

Более состоятельные мужчины, влюбившись в содержанку, будут готовы обеспечивать ее. И если они понимают, что такая девушка, несмотря на всю меркантильность, отвечает всем их запросам, им придется постараться влюбить ее в себя:

Когда девушка поймет, что напротив не просто «мешок с деньгами», а любящий мужчина, готовый ради нее на все, есть шанс, что она полюбит его и даже пойдет под венец.

Правда, есть мужчины, которые абсолютно не приемлют, когда для избранницы материальное состояние важнее личности. В таком случае интерес друг к другу у обоих пропадет, пара не сложится.

Скромница

Речь идет о девушках, которые достаточно зажаты и немножко неуверенны в себе. В их представлении отношения между мужчиной и женщиной не могут развиваться стремительно. Соответствующее поведение, как правило, связано с прошлым негативным опытом. Такие дамы молчаливы и скромны, не любят напора со стороны противоположного пола:

С такими девушками нужно быть крайне деликатными. Не нужно напирать на них, распускать руки и лезть к ним с поцелуями. В их картине мира такое поведение будет недопустимым и неприемлемым. Вы это должны понять и принять. Одним из действенных способов расположить их к себе — постепенно раскрывать девушку, аккуратно прикасаться к ней, очень осторожно заводить более откровенные темы. Это как луковицу раскрывать — один слой, второй слой и так далее.

Чтобы такая дама не отказала в общении, по словам собеседника «ВМ», нужно вызвать доверие и симпатию с ее стороны, а потом выстроить комфортные отношения, после чего можно повышать градус общения:

По мере того как она будет проникаться к вам симпатией, можно постепенно показывать, что вы в ней рассматриваете не просто подругу, а девушку для отношений. Если она это поймет, не будет отпираться, можно начинать использовать фразы сближения.

Главное, что нужно сделать: дать понять, что вы ее поддерживаете в желании двигаться медленно к отношениям.

— Выберите тот темп сближения, который будет ее устраивать, чтобы она могла расслабиться. Дайте ей уверенность в том, что ей будет комфортно с вами уже не в качестве приятеля, а в качестве любимого человека.

Если дама это поймет, то дружба перерастет в любовную связь.

Пообедать за чужой счет

Есть категория девушек, которые любят потрапезничать за чужой счет. Дама, которая так себя ведет, показывает, что уже на этапе знакомства вы ее не заинтересовали, но отказываться от гастрономического праздника, который вы ей устроите, она не намерена:

Если мужчина даме нравится, у нее никогда не возникнет желания просто общаться с ним, чтобы есть за его счет. Так поступают только с теми мужчинами, которые кажутся обычными и неинтересными.

Для нее поужинать за чужой счет намного важнее, чем личность.

Это сигнал для мужчины, что нужно менять в себе что-то, необходимо набраться опыта общения с противоположным полом.

А вообще лучше первое свидание использовать для того, чтобы даму поразить, заинтересовать, показав, что без вас ее жизнь будет намного скучнее, отметил Самсонов.

Нимфоманка

Эти дамы встречаются с целью интима и телесной близости. Определить такую личность можно по языку жестов:

У них томный взгляд с поволокой, они любят прикасаться к партнеру, облизывать губы. Нимфоманки, как правило, заводят разговоры о сексе. Они могут прямо намекать на то, что хотят с вами провести ночь.

Если вы не против такого времяпровождения, можно согласиться на интим. Главный совет — не мешать ей воплощать свои желания. Если вам это ненужно, вы считаете ее ненормальной, проведите с ней одно свидание и попрощайтесь. Правда, есть много мужчин, которым нравятся такие дамы.

Живет прошлым

В свою очередь эксперт по завоеванию сердец и пикапер Владимир Антонов пополнил список еще одним распространенным видом дам, которые встречаются на первых свиданиях:

Это девушки, которые то и дело говорят о своих бывших ухажерах на первой встрече. Вы приходите на свидание, а вместо разговоров о чем-то интересном вам приходится выслушивать россказни о прошлых избранниках вашей собеседницы.

Истории о прошлых отношениях дамы мало волнуют мужчин, им намного важнее, какой личностью она является сейчас. Они хотят внимания к своей персоне.