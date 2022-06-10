Как разбудить в себе желание к интиму

В ежедневной суете многие из нас сталкиваются с тем, что теряется интерес к интиму даже с любимым партнером. Нет настроения, болит голова, а иногда просто, кажется, отсутствует физическая реакция — "хочу, но ничего не чувствую". Однако сексологи считают, что есть много эффективных способов растормошить свое либидо.

Фото: Кадр из фильма "Ноэль" Кадр из фильма "Ноэль"

Нередко случается, что интима человек хочет, но совершенно не испытывает сексуального возбуждения. Специалисты объясняют, что существует множество различных факторов, влияющих на возбуждение.

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«Во-первых, каждое из наших тел уникально...

Есть три важных для секса гормона — эстроген, прогестерон и тестостерон — они влияют на сексуальное желание и возбуждение...

Когда эти гормоны выходят из равновесия — например, когда вы испытываете стресс или недосыпаете, — ваша способность возбуждаться может быстро исчезнуть», — объяснила сексопатолог Эшли Д. Мерфи.

Как разбудить свое тело

Специалисты рассказывают о нескольких эффективных способах вернуть возбуждение.

- Эротические фотографии. Самый легкий способ — посмотреть горячие снимки любимых актеров, моделей и просто то, что вам эстетически приятно.

Кадр из фильма "От заката до рассвета"

- Прежде чем погрузиться в традиционный интим, начните с того, что сосредоточьтесь на других областях.

«Ласкайте свою шею, грудь, бедра и те маленькие эрогенные зоны, которые обычно игнорируются», — предлагает специалист Кайла Лордс.

Сосредоточьтесь на чувственных прикосновениях к себе и поиграйте с интенсивностью и трением, чтобы увидеть, что вам нравится.

- Если вы ищете интересный способ возбудиться, попробуйте сыграть в страстную игру. Существует масса различных вариантов от покера на раздевание до ролевых приключений . Вы даже можете сделать некоторые настольные игры более интимными, добавив новые правила. Почему бы не сыграть на желание? Может быть эротический Scrabble?

Кадр из фильма "Соблазн"

- Примите теплую ванну. Расслабление и снятие стресса — это слишком важно, когда дело доходит до возбуждения. Поэтому примите ванну, позвольте теплой воде расслабить мышцы, перед тем как приступите к интиму.

- Секретные материалы. Соберите в отдельную папочку картинки, эротические истории, аудио и видеоклипы, которые вас возбуждают. Откройте волшебную папку, когда почувствуете, что нуждаетесь в подпитке.

- Активируйте органы чувств. Тренер по сексу и отношениям Азария Менезес предлагает сделать следующее: съешьте афродизиаки (например, шоколад) , создайте настроение в своей комнате, приглушите свет, включите музыку, замените простыни на сатиновые и надушитесь духами.

- Глубже дышать. Сосредоточение внимания на своем дыхании — это самый легкий способ отключить голову и переключиться на тело. Специалисты предлагают закрыть глаза и дышать очень глубоко и медленно. Попробуйте разные схемы дыхания — например, задержите дыхание на три секунды перед выдохом — и посмотрите, что с вами будет.

- Чувственный душ. Используйте мочалку, губку или пальцы. По влажному телу пальцы будут скользить еще лучше. Просто сосредоточьтесь на нежном, чувственном прикосновении к себе.

- Секстинг. Горячая переписка с партнером возбуждает фантазию. Если сейчас переписываться не можете, перечитайте старые сообщения и вспомните, что вы тогда ощущали.