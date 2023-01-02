Что нужно знать перед тем, как попробовать секс в ванной

Чувственный секс в ванной часто мелькает в кино и нередко провоцирует пары на такие же эксперименты. Однако для того, чтобы все прошло идеально, к такому сексу нужно основательно подготовиться и учитывать конкретные нюансы. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Чтец" Кадр из фильма "Чтец"

Размер ванной

Удобнее всего заниматься любовью в просторном джакузи. Если же ваша ванна не может похвастаться размерами, скорее всего удовольствия от эксперимента вы не получите. Во-первых, вам будет тесно. Во-вторых, вода либо прольется через край, либо окажется на самом дне.

Процесс

Ванна идеально подходит для прелюдий или орального секса, но с проникающим сексом могут возникнуть проблемы. В первую очередь потому, что вода смывает естественную смазку, что доставляет дискомфорт во время фрикций. Поэтому после активных прелюдий лучше все-таки выбраться на сушу.

Контрацепция