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1 час назад

Что нужно знать перед тем, как попробовать секс в ванной

Мира Маркина

Чувственный секс в ванной часто мелькает в кино и нередко провоцирует пары на такие же эксперименты. Однако для того, чтобы все прошло идеально, к такому сексу нужно основательно подготовиться и учитывать конкретные нюансы. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Что нужно знать перед тем, как попробовать секс в ванной
Фото: Кадр из фильма "Чтец"Кадр из фильма "Чтец"

Размер ванной

Удобнее всего заниматься любовью в просторном джакузи. Если же ваша ванна не может похвастаться размерами, скорее всего удовольствия от эксперимента вы не получите. Во-первых, вам будет тесно. Во-вторых, вода либо прольется через край, либо окажется на самом дне.

Процесс

Ванна идеально подходит для прелюдий или орального секса, но с проникающим сексом могут возникнуть проблемы. В первую очередь потому, что вода смывает естественную смазку, что доставляет дискомфорт во время фрикций. Поэтому после активных прелюдий лучше все-таки выбраться на сушу.

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Контрацепция

Горячая вода повышает риски того, что презерватив соскользнет или порвется. Дело в том, что горячая хлорированная вода может негативно повлиять на качественность и целостность средства контрацепции. Вдобавок к этому, именно в горячей воде бактерии размножаются особенно активно. Еще один веский довод в пользу проникновения за пределами ванной.

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