Психотерапевт-сексолог, руководитель Института психосоматики и клиники «Нео вита» Артем Толоконин перечислил женские качества, исключающие измены партнера. Каким женщинам не изменяют мужчины, он рассказал в беседе с журналистами Life.
По словам Толоконина, для этого важны не внешние, а внутренние характеристики — такие, как любовь к себе.
«Когда женщина себя чувствует бриллиантом, уникальной, красивой, гармоничной, счастливой, сексуальной, то вероятность того, что ей будет партнер изменять или убегать от нее, становится гораздо меньше»,
— говорит эксперт.
Кроме того, мужчины реже изменяют женщинам, которые не боятся адюльтеров, добавил он.
«Мы притягиваем в жизнь то, чего боимся. Если дама не боится измены партнера, то вероятность того, что возлюбленный пойдет налево, будет стремиться к нулю»,
— сказал сексолог.
Не менее важно, продолжил Толоконин, умение любить и дарить избраннику ощущение комфорта.
«Тогда партнер все, что ему необходимо в этой жизни, чувствует от женщины, и зачем еще искать на стороне, когда здесь есть все в полном объеме»,
— рассуждает он.
Наконец, говорит сексолог, важное значение имеют традиции семьи, в которой выросла женщина.
«Когда родители, бабушки, дедушки не изменяли и в семье были гармония, порядок, счастье и любовь, это тоже очень хороший признак, который будет создавать ситуации, при которых не будет измен. Поскольку в ее памяти такого нет — этот опыт (если он тем более был у родителей, бабушек, дедушек) болезненный не будет доминировать»,
— объяснил он.