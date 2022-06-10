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33 минуты назад

Женские качества, исключающие измены партнера

Lenta.ru

Психотерапевт-сексолог, руководитель Института психосоматики и клиники «Нео вита» Артем Толоконин перечислил женские качества, исключающие измены партнера. Каким женщинам не изменяют мужчины, он рассказал в беседе с журналистами Life.

Женские качества, исключающие измены партнера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Толоконина, для этого важны не внешние, а внутренние характеристики — такие, как любовь к себе.

«Когда женщина себя чувствует бриллиантом, уникальной, красивой, гармоничной, счастливой, сексуальной, то вероятность того, что ей будет партнер изменять или убегать от нее, становится гораздо меньше»,

— говорит эксперт.

Кроме того, мужчины реже изменяют женщинам, которые не боятся адюльтеров, добавил он.

«Мы притягиваем в жизнь то, чего боимся. Если дама не боится измены партнера, то вероятность того, что возлюбленный пойдет налево, будет стремиться к нулю»,

— сказал сексолог.

Не менее важно, продолжил Толоконин, умение любить и дарить избраннику ощущение комфорта.

«Тогда партнер все, что ему необходимо в этой жизни, чувствует от женщины, и зачем еще искать на стороне, когда здесь есть все в полном объеме»,

— рассуждает он.

Наконец, говорит сексолог, важное значение имеют традиции семьи, в которой выросла женщина.

«Когда родители, бабушки, дедушки не изменяли и в семье были гармония, порядок, счастье и любовь, это тоже очень хороший признак, который будет создавать ситуации, при которых не будет измен. Поскольку в ее памяти такого нет — этот опыт (если он тем более был у родителей, бабушек, дедушек) болезненный не будет доминировать»,

— объяснил он.

Любовь,Артем Толоконин,
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