Женские качества, исключающие измены партнера

«Когда родители, бабушки, дедушки не изменяли и в семье были гармония, порядок, счастье и любовь, это тоже очень хороший признак, который будет создавать ситуации, при которых не будет измен. Поскольку в ее памяти такого нет — этот опыт (если он тем более был у родителей, бабушек, дедушек) болезненный не будет доминировать»,