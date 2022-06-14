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2 часа назад

«Больнее всего – невозможность говорить»: 7 историй про другую любовь

Даша Краснова

Общество предлагает нам идеальную картину отношений, когда два человека сходятся и проводят вместе всю жизнь. Однако в реальности все происходит иначе, люди не только периодически разводятся, но и влюбляются в совсем неожиданных партнеров.

«Больнее всего – невозможность говорить»: 7 историй про другую любовь
Фото: unsplashunsplash

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы решили поговорить о любви, которую общество до сих пор не может до конца принять или понять.

Семь разных человек рассказали о том, как осознали свою гомосексуальность, что думают о гомофобии и как общаются с родственниками.

Таймкод:

00.43 — История 1. Творческие университеты и сибирские лесбиянки.

11.20 — История 2. «Бабушка приняла меня».

22.53 — История 3. Игра в бутылочку и десять лет любви. 30.23 — История 4. Любовь после спецоперации.

40.05 — История 5. «Геем я был в Питере, в Москве у меня была девушка».

1.02.21 — История 6. «Я отпустила мысль о том, что ориентацию можно изменить членом».

1.10.17 — История 7. История счастливого гея

В подкасте участвовали:

Даша Краснова и 7 великолепных героев

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Google,Apple,
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