«Больнее всего – невозможность говорить»: 7 историй про другую любовь

Общество предлагает нам идеальную картину отношений, когда два человека сходятся и проводят вместе всю жизнь. Однако в реальности все происходит иначе, люди не только периодически разводятся, но и влюбляются в совсем неожиданных партнеров.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы решили поговорить о любви, которую общество до сих пор не может до конца принять или понять.
Семь разных человек рассказали о том, как осознали свою гомосексуальность, что думают о гомофобии и как общаются с родственниками.
Таймкод:
00.43 — История 1. Творческие университеты и сибирские лесбиянки.
11.20 — История 2. «Бабушка приняла меня».
22.53 — История 3. Игра в бутылочку и десять лет любви. 30.23 — История 4. Любовь после спецоперации.
40.05 — История 5. «Геем я был в Питере, в Москве у меня была девушка».
1.02.21 — История 6. «Я отпустила мысль о том, что ориентацию можно изменить членом».
1.10.17 — История 7. История счастливого гея
В подкасте участвовали:
Даша Краснова и 7 великолепных героев
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова