Что такое сексуальный интеллект и как его развить

Эксперты считают, что SQ важнее красоты в общении с противоположным полом.

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Специалисты считают, что в сексуальной жизни не может быть норм. Каждый человек настолько уникален, что подогнать его потребности в близости, желания и табу под каноны, невозможно. Но и в этой сфере есть настоящие «отличники» и «отстающие».

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Разница у этих людей в сексуальном интеллекте, который, по мнению экспертов, он важнее внешней привлекательности, идеального тела или романтической обстановки. Те, кто обладают высоким SQ, имеют гораздо больше шансов прожить долгие годы в счастливых отношениях с одним партнером, менее подвержены депрессии и тревожности, а еще кажутся привлекательнее противоположному полу.

Хорошая новость в том, что сексуальный интеллект можно развить и сделать это несложно.

Что такое сексуальный интеллект и для чего он нужен

Этот термин ввели профессора из США Шери Конрад и Майкл Милберн. По их мнению, гармоничная сексуальная жизнь — не случайность, а совокупность умения слышать себя и партнера, понимания своего тела и навыка наслаждаться происходящим. Именно эти факторы составляют сексуальный интеллект. Его, как и обычный, можно развить, если тренировать навыки. Человек, с высоким уровнем SQ уверен в себе, знает и принимает свое тело, не боится своих желаний, фантазий и способен открыто выражать свои мысли и чувства.

Специалисты напоминают: секс начинается с головы, поэтому, чтобы сделать отношения с партнером ярче, стать увереннее в себе и вывести интимную жизнь на новый уровень, работать нужно не только с телом, но и с убеждениями, сценариями и страхами.

Только освободившись от стереотипов, можно прийти к гармонии с самой собой — а это и есть первая ступень высокого сексуального интеллекта.

Как повысить SQ

Шаг 1: Время отбросить навязанные мифы

В кино нам показывают, что феерический секс может случиться с первым встречным, всегда выглядит эстетично и непременно заканчивается ярким оргазмом. Конечно, так иногда происходит и на практике, но так случается слишком редко, а в остальных моментах многие девушки убеждены, что в их интимной жизни что-то-то пошло не так. Ведь секс совсем не похож на тот, каким он «должен быть». Для начала займитесь сексуальным просвещением. Понимание того, что интимная жизнь разных людей невероятно разнообразна, успокоит и поможет освободиться от мифов. Вы перестанете ждать «киношных» сценариев и корить себя, если все пошло не по плану.

Шаг 2: Принять свою сексуальность

Табу, которым десятки и сотни лет, заставили людей стесняться своих желаний, фантазий и мыслей о сексе. От женщины требуют одновременно быть скромной, наивной, но темпераментной и страстной. Соответствовать чьим-либо ожиданиям в интимной жизни — значит, отказываться от самой себя. А чтобы достичь гармонии, нужно понять, какая именно ваша сексуальность. Поговорите с собой, чтобы выяснить, как часто вам действительно нужен секс (иногда за высоким либидо скрывается жажда тепла, любви, безопасности), какие желания вы хотели бы реализовать с партнером, насколько вы слышите свое тело. Когда вы изучите свой темперамент, поймете, чего хотите от секса, близость с партнером станет для вас значительно ярче.

Шаг 3: Научиться говорить