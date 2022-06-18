Что нужно обсудить до брака, чтобы не развестись через год

По статистике, на первые пять лет брака приходится до 40% разводов. При этом нередко супруги решают разойтись, даже не отпраздновав первую годовщину.

Фото: Кадр из фильма "Дорога перемен" Кадр из фильма "Дорога перемен"

Нередко так происходит из-за недосказанности и замалчивания проблем. До свадьбы пары не обсуждают вещи, которых неизбежно придется коснуться в браке, а затем, не принимая точку зрения партнера, решаются на развод.

Подробнее о том, что нужно обсудить до свадьбы, чтобы брак не развалился скоропостижно – в материале "Рамблера".

Сексуальная конституция

Одна из частых причин разногласий в отношениях –неудовлетворенность сексуальной жизнью. Если один хочет заниматься любовью каждый день, а другой раз в месяц, это неизбежно станет камнем преткновения. Чтобы этого не произошло, обсудите с партнером до похода в ЗАГС свои сексуальные потребности и обратитесь к сексологу, если в этом будет необходимость.

Финансы

Далеко не все семьи в современном мире ведут семейный бюджет. В некоторых парах за общие расходы отвечает тот, кто больше зарабатывает, где-то у супругов один счет, а где-то за финансы целиком и полностью отвечает мужчина. Если вы категорично настроены лишь на один сценарий, стоит заранее выяснить, как с деньгами в семье планирует обращаться ваш избранник.

Бытовые хлопоты

Неслучайно прежде, чем идти под венец, парам советуют какое-то время пожить друг с другом. Быт вскрывает множество нюансов в характере и поведении, которые незаметны, когда люди живут раздельно. Неряхе-мужчине и чистюле-женщине придется очень непросто, как и в случае, если роли распределены наоборот. Идеально, когда оба партнера примерно одинаково относятся к порядку в доме.