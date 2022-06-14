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1 час назад

Как прийти к замужеству за пять шагов: советы психолога

РИА "ФедералПресс"

Прежде всего, подчеркнула психолог, необходимо определиться с тем, кем должен быть будущий муж – для этого нужно расставить все приоритеты и заранее представить, какими качествами обязательно должен обладать мужчина.

Как прийти к замужеству за пять шагов: советы психолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Вторым шагом следует понять, какая жена будет устраивать такого мужчину: выяснить, какие цели он преследует в браке и попытаться подать себя так, чтобы у него не осталось сомнений в их достижении.

Далее следует приступить к непосредственному поиску суженого – для этого подойдут соцсети, сайты знакомств, личные встречи. Наконец, последним шагом нужно выйти за него замуж, заключила Александра Метальникова.

В разговоре с «Общественной службой новостей» психолог подчеркнула, что ключевой вопрос, которым следует задаться при планировании брака, состоит в осознании необходимости обретения семьи.

«Семья – это ответственность. Семья – это надолго. Семья – это ценности и смыслы. Может оказаться, что и не семья вам нужна, а смысл жизни. Счастье нужно свое собственное»,

– поделилась специалист.

Любовь,
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