Названы способы увереннее чувствовать себя перед сексом

Семейный психолог и сексолог Светлана Мурзина рассказала россиянкам, как перестать чувствовать себя «не в своей тарелке» перед свиданием. Ее способы, помогающие быть увереннее перед близостью, приводит издание Marie Claire.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Мурзиной, необходимо создать образ, который самой женщине будет казаться привлекательным, а также позаботиться об атмосфере, в которой пройдет встреча.

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«Не нужно затрагивать в разговоре какие-то острые или неприятные темы — найдите для них более подходящий момент. Перед свиданием в течение дня можно обмениваться игривыми сообщениями на тему предстоящего вечера»,

— назвала способ взбудоражить воображение партнера сексолог.

Раскрепоститься может помочь и парный танец, продолжает специалист.

«Танцуя, люди начинают телесно сливаться в единое целое, происходит некая сонастройка, как у музыкантов в оркестре. Также можно использовать взаимный массаж перед сексом. Если обучиться техникам эротического массажа, то это приятно разнообразит момент сексуальных прелюдий»,

— объясняет Мурзина.

Кроме того, Мурзина советует обсуждать свои эротические фантазии и комплексы с партнером.

«Возьмите бумагу и ручку, напишите, из-за чего вы комплексуете, что вызывает вашу неуверенность во время секса. Например, у одних это может быть зацикленность на реальных или мнимых недостатках — лишнем весе или небольшой груди, у других неуверенность связана с отсутствием оргазма или недостаточного владения сексуальными техниками»,

— объясняет она, советуя после поговорить об этих пунктах.

Также сексолог рекомендует регулярно мастурбировать для изучения особенностей своего тела, не стесняться обращаться к психологу, если неуверенность мешает жить, и вспомнить о том, что могло пойти не так в детстве.

«Если мать, воспитавшая дочь одна, рассказывает ей о том, что мужчины видят в женщинах лишь сексуальный объект, то в будущем девушка будет настороженно и со страхом относиться к сексу. Иногда девочку-подростка обвиняют в половой распущенности, обзывают и унижают — и это тоже влияет на ее сексуальное поведение»,