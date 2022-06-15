4 лайфхака, чтобы ваш флирт не выглядел глупо

Как оставить о себе неизгладимое впечатление.

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Флирт — настоящее искусство, которым владеет далеко не каждый. При этом чаще всего именно девушки испытывают больший страх по поводу того, что может подумать симпатичный им мужчина. Мы решили помочь всем сомневающимся в своем умении флиртовать и подскажем несколько лайфхаков, которые помогут убедить мужчину в том, что ему точно нужно еще одно свидание с вами.

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Не бойтесь улыбаться

Известный факт — даже самые глупые вещи, сказанные вами, может скрасить очаровательная улыбка. На подсознательном уровне человек, который не стесняется улыбаться, вызывает больше доверия и интереса со стороны противоположного пола. Конечно, постоянно держать улыбку на лице не стоит, ведь мужчина может заподозрить что-то не то, но в нужный момент не нужно делать серьезное лицо, даже если ваш спутник на первый взгляд очень серьезный человек.

Как вы выглядите?

Не секрет, что мужчины любят глазами, с этим ничего не поделаешь. Поэтому так важно тщательно подготовиться, если вы, конечно, хотите, чтобы у свидания было продолжение. Но при этом также важно на самом свидании не искать зеркало и не рассматривать себя в каждой витрине по пути — вы должны излучать уверенность. Достаточно того, что вы успели сделать свежий маникюр, уложить волосы и сделать ненавязчивый макияж. Мужчины оценивают ваш образ в целом. Когда вы будете излучать уверенность, мужчина просто не сможет остаться к вам равнодушным, особенно если вы будете пользоваться небольшими уловками и ненавязчиво отправлять мужчине невербальные послания уже во время встречи. Он будет просто покорен.

Называйте его по имени

Популярная психологическая уловка — мы больше нравимся людям, когда запоминаем имена и используем их в общении. Это касается, в первую очередь, неофициальных контактов. Для мужчины нет более приятного звука, чем собственное имя, которое произносит женщина, от которой он без ума. Чтобы вызвать максимально положительные эмоции с его стороны, не забывайте обращаться к нему и больше интересуйтесь его жизнью, чтобы окончательно свести его с ума и произвести неизгладимое впечатление.

Адекватно реагируйте на его прикосновения