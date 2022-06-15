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2 часа назад

Психолог перечислил три цели счастливой семьи

Вечерняя Москва

Основными целями счастливой семьи являются удовлетворение потребностей, эмоциональная близость и помощь в самореализации. Об этом заявил социальный психолог Александр Шахов.

Психолог перечислил три цели счастливой семьи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он подчеркнул, что семья представляет собой союз личностей с общими планами и целями, которые их объединяют. Благодаря семье каждый из супругов может реализовать свои потребности на разных уровнях.

Чтобы семейная жизнь была счастливой, нужно вникать в психологию своего партнера и понимать, какие у него имеются потребности. Психолог добавил, что в браке человек может найти поддержку и вдохновение, чтобы в итоге реализоваться как личность. Любящие супруги дают друг другу силы, чтобы не останавливаться в развитии, а двигаться дальше, передает РИАМО.

Любовь,Александр Шахов,
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