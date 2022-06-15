Психолог перечислил три цели счастливой семьи

Он подчеркнул, что семья представляет собой союз личностей с общими планами и целями, которые их объединяют. Благодаря семье каждый из супругов может реализовать свои потребности на разных уровнях.

Чтобы семейная жизнь была счастливой, нужно вникать в психологию своего партнера и понимать, какие у него имеются потребности. Психолог добавил, что в браке человек может найти поддержку и вдохновение, чтобы в итоге реализоваться как личность. Любящие супруги дают друг другу силы, чтобы не останавливаться в развитии, а двигаться дальше, передает РИАМО.