5 привычек, которые мешают достичь оргазма

Иногда отсутсвие оргазма может быть вызвано вполне объективными причинами. Например, гормональным сбоем, приемом некоторых медикаментов, злоупотреблением алкоголем и табаком, а также слабостью мышц влагалища. Если вы подозреваете, что не можете получать удовольствие от секса по одной из этих причин, прежде всего нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
Однако бывает и так, что оргазм "стопорят" наши привычки в постели. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Если поза, ритм мужчины, грязные реплики или другие нюансы в процессе доставляют вам дискомфорт, нужно сразу же говорить об этом. Не бойтесь "испортить момент" – сексом нужно наслаждаться, а не ждать, пока он закончится. К тому же, удовольствие должны получать оба, а не только мужчина.
Нам всем хочется выглядеть привлекательно в глазах партнера, но излишняя озабоченность своей внешностью во время полового акта не позволит вам расслабиться и уж точно не возбудит мужчину.
Не концентрируйтесь на складках, растрепанных волосах и потекшей туши. Если вам удастся расслабиться, партнер будет без ума от вашей уверенности в себе и уж точно не обратит внимание на какие-то мелочи.
Вы соглашаетесь на анальный секс или БДСМ-практику только, чтобы доставить мужчине удовольствие. При этом вам эти эксперименты могут быть совершенно неинтересны и даже неприятны.
В таком случае странно задаваться вопросом, почему не наступает оргазм. Все новшества в постели должны быть совершены по обоюдному желанию, иначе удовольствия достичь не удастся.
Довольно часто мужчины не меняют стратегию не потому что заботятся только о себе, а потому что уверены – женщина достигла оргазма. Девушки годами имитируют оргазм, чтобы не оскорбить чувства партнера. Однако порой достаточно одного откровенного разговора, чтобы раз и навсегда наладить интимную жизнь.
Особенно в постели с малознакомым мужчиной. Во-первых, отсутствие презервативов в данном случае просто-напросто опасно для здоровья. До тех пор, пока мужчина не покажет справку об отсутствии половых инфекций, пренебрегать барьерным контрацептивом не стоит. Во-вторых, незащищенный секс с партнером, которого вы едва знаете, может спровоцировать стресс, и в таком случае об оргазме также не может быть и речи.