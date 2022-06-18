5 привычек, которые мешают достичь оргазма

Иногда отсутсвие оргазма может быть вызвано вполне объективными причинами. Например, гормональным сбоем, приемом некоторых медикаментов, злоупотреблением алкоголем и табаком, а также слабостью мышц влагалища. Если вы подозреваете, что не можете получать удовольствие от секса по одной из этих причин, прежде всего нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

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Однако бывает и так, что оргазм "стопорят" наши привычки в постели. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Игнорировать вещи, которые вам не приятны

Если поза, ритм мужчины, грязные реплики или другие нюансы в процессе доставляют вам дискомфорт, нужно сразу же говорить об этом. Не бойтесь "испортить момент" – сексом нужно наслаждаться, а не ждать, пока он закончится. К тому же, удовольствие должны получать оба, а не только мужчина.

Беспокоиться о своей внешности

Нам всем хочется выглядеть привлекательно в глазах партнера, но излишняя озабоченность своей внешностью во время полового акта не позволит вам расслабиться и уж точно не возбудит мужчину.

Не концентрируйтесь на складках, растрепанных волосах и потекшей туши. Если вам удастся расслабиться, партнер будет без ума от вашей уверенности в себе и уж точно не обратит внимание на какие-то мелочи.

Соглашаться на чуждые секс-эксперименты

Вы соглашаетесь на анальный секс или БДСМ-практику только, чтобы доставить мужчине удовольствие. При этом вам эти эксперименты могут быть совершенно неинтересны и даже неприятны.

В таком случае странно задаваться вопросом, почему не наступает оргазм. Все новшества в постели должны быть совершены по обоюдному желанию, иначе удовольствия достичь не удастся.

Врать мужчине об оргазме

Довольно часто мужчины не меняют стратегию не потому что заботятся только о себе, а потому что уверены – женщина достигла оргазма. Девушки годами имитируют оргазм, чтобы не оскорбить чувства партнера. Однако порой достаточно одного откровенного разговора, чтобы раз и навсегда наладить интимную жизнь.

Не заботиться о контрацепции