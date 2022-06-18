Как понять, что вы заложница несчастливых отношений

Зависимость от партнера не всегда легко распознать, особенно если в начале романа ваши отношения действительно можно было назвать безупречными. Однако со временем даже самые благополучные отношения могут приобретать нездоровые формы, и очень важно вовремя это заметить. Возможно, вам с партнером давно пора начать новую жизнь по отдельности или, как минимум, отправиться к семейному психологу.

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Подробнее о признаках, которые указывают на ваше зависимое положение – в материале "Рамблера".

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Вы забыли, как принимать решения самостоятельно

Причем порой это касается даже мелочей, которые не относятся к партнеру: какие джинсы выбрать, что поесть во время обеденного перерыва, какой подарок купить подруге. Порой вы даже не можете ответить на вопрос о том, как себя чувствуете в данный момент – вам всегда нужно советоваться с партнером.

У вас нет ничего "своего"

Все ваши друзья общие, увлечения – тоже, вы никогда не расстаетесь и уж тем более не проводите досуг по отдельности. Иными словами, вся ваша жизнь крутится вокруг партнера. В таких отношениях очень легко потерять самоидентичность, и если отношения закончатся, вам нужно будет с нуля строить свою жизнь.

Вы все контролируете

Для вас важно ежеминутно знать, где находится мужчина и с кем он проводит время. Любой пропущенный звонок вызывает приступ паники, а уведомление на его телефоне заставляет тут же сомневаться в верности партнера. Вы уверены, что если потеряете контроль, потеряете и мужчину, но вместе с тем постоянный "надзор" только убивает отношения.

Для вас любовь = страдания

Партнер ни во что вас не ставит, регулярно нецензурно оскорбляет и даже может изменить вам на глазах у всех, а вы продолжаете его прощать. Такой тип зависимости говорит о том, что вы не мыслите любви без боли и страданий. Эмоциональные качели заставляют вас испытывать адреналин, и вы готовы терпеть все унижения, лишь бы затем вновь испытать тепло любимого человека.