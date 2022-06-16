Психолог предостерегла женщин от «плохих парней»

О том, с каким типом мужчин опасно строить романтические отношения «Мосленте» рассказала семейный психолог Ольга Романив. Она предостерегла женщин от увлечения «плохими парнями» с их «эмоциональнми качелями» от заинтересованности до безразличия.

Фото: Мослента Мослента

«С хорошими парнями так не бывает: с ним все слишком спокойно, предсказуемо, движется по правильной парадигме. Не все женщины хотят двигаться в этом направлении, некоторым подавай страсти, слезы, страдания по плохим парням, отношения с которыми могут закончится опасно как для психики и кошелька, так и для здоровья, и даже жизни»,

— сказала эксперт.

По ее словам, «плохие парни», как правило, — нарциссы, на самом деле влюбленные только в себя. К ним же она отнесла психопатов, от природы награжденных особым шармом, и макиавеллистов — двуличных людей, для которых ложь и манипуляции — способ общения с другими людьми, в том числе и женщинами. Кроме того, Романив посоветовала не начинать отношения с альфонсами и алкоголиками.

Всех их, по ее словам, объединяет то, что им чужды привязанность и теплота чувств, они не ищут в отношениях стабильности и не хотят проявлять в ответ заботу. Чаще всего такие люди используют партнерш для достижения своих целей. Отношения с этими типажами строятся по принципу тиранически-виктимных. Женщина в них — жертва абьюза, психологических манипуляций, газлайтинга и рукоприкладства.