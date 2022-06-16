5 женских качеств, которые отпугивают мужчину

Даже привлекательная внешность и отличное чувство юмора не спасет, если ухажер заметит эти черты.

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Конечно, каждый мужчина по-своему представляет идеальную спутницу жизни, но есть качества, которые отпугивают большинство представителей сильного пола. Иногда это совсем небольшие черты, не заметные даже самой девушке. Если отношения построить не получается, а кандидаты в женихи неожиданно пропадают, стоит проверить, нет ли у вас тех самых пугающих качеств.

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Излишняя меркантильность

Совершенно нормально для женщины планировать будущее и задумываться о том, сможет ли ее супруг содержать семью, поставить на ноги ребенка или поддержать любимую девушку в тяжелой ситуации. Это вряд ли можно назвать меркантильностью, но иногда финансовая обеспеченность становится решающим критерием для некоторых барышень. Мужчины считывают такой подход мгновенно и стараются исчезнуть, как можно скорее. Они понимают: лишившись дохода, они потеряют и отношения. На такую девушку совершенно нельзя положиться, а значит, и построить с ней семью вряд ли получится.

Жажда отношений

Эта девушка может не казаться легкодоступной, она не красится вульгарно, а в ее шкафу нет откровенных нарядов. Но все мысли, мечты и желания ее сводятся к тому, чтобы найти подходящего мужчину. Ей неважно, в какой ресторан идти, она легко прощает парня, пропавшего на неделю, молчит после весьма скользкой и неуместной шутки. Мужчины признаются: такая жажда заполучить любовь пугает. Рядом с собой каждому хочется видеть равноправного партнера, а не комнатный цветок, который завянет без любви и внимания.

Леди Совершенство

Она верит, что идеальна, а тому, кто ее сможет завоевать достанется настоящее сокровище. На свиданиях барышня не прикладывает никаких усилий, лишь ждет, что рыцарь победит всех ее драконов, докажет, что он самый достойный и уговорит красавицу принять свое сердце. Нет, с чувством собственного достоинства эта черта не имеет никакого отношения. Леди Совершенство забывает о том, что отношения — работа для двоих. А мужчина понимает, что не получит ни поддержки, ни тепла. Пока девушка ждет, что жаждущие ее внимания будут бороться за нее, потенциальные женихи в панике разбегаются.

Учительница

Она совершенно не замечает, что постоянно поправляет окружающих, настойчиво советует, как поступить в той или иной ситуации, а потом оценивает по всей строгости. Обычно женщины-учительницы очень умны, образованны, им не хватает лишь мудрости, чтобы понять, что взрослому человеку не нужен воспитатель. Мужчины ждут легкости, спокойствия, а не надзора. Немного приглушив желание учить всех встречных жизни, девушка с удивлением заметит, что ухажеров стало больше, а люди сами начали спрашивать у нее совета.

Королева драмы