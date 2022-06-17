Как понять, что мужчина в вас заинтересован

Не всегда так уж просто понять, что мужчина не просто с вами вежлив, а действительно заинтересован. Впрочем, психологам не составляет труда раскусить представителя сильного пола, тем более он сам всегда дает знаки, которые и выдадут его с головой. Womanhit.ru выяснил, на какие моменты обратить внимание во время общения с приятным мужчиной.

Его интересуют ваши увлечения

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Как правило, мужчины никогда не будут тратить время на человека, который им не интерес в том или ином плане. Особенно это касается женщин. Многие девушки ошибочно полагают, что их невероятно увлекательное хобби как раз и стало причиной, по которой симпатичный молодой человек так долго их выслушивал, да еще и попросил номер телефона — точно для того, чтобы дослушать рецепт вашего фирменного торта, от которого «сносит крышу» всем гостям. Едва ли. Психологи уверяют, мужчина готов слушать что угодно, если женщина действительно ему интересна, причем тема может быть абсолютно далека от сферы его предпочтений. Обратите на этот момент особое внимание — готов ли он бросить все дела, чтобы снова с вами пообщаться?

Он хочет быть ближе

Даже если мужчина не делает намеков на сближение и держит дистанцию на первых свиданиях, он всегда будет стремиться сблизиться с женщиной, которая вызывает его интерес. Он может слегка коснуться вашей руки или задеть обнаженную кожу на ноге, пока вы сидите в кафе или в парке, особенно смелые предпринимают попытки приобнять женщину. Вы можете и сами проверить — просто коснитесь его сами и проследите за его реакцией, если он не отстраняется и после ваших действий становиться более активным, без сомнений, он желает большего от вашего общения.

Как он на вас смотрит