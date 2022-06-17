От каких проблем в постели страдает молодежь

Юноши практически не сталкиваются с сексуальными проблемами, а большинство девушек страдает от сложностей с достижением оргазма, выяснили канадские психологи из Университета Нью-Брансуика. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Sex Research.

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Исследователи опросили 688 добровольцев 18-24 лет, собрав их демографические и биографические данные, выяснив, как респонденты оценивают себя в постели и какие у них есть сексуальные проблемы - отсутствие влечения, трудности с получением оргазма, боль во время полового акта, проблемы с эрекцией у мужчин. На подобные проблемы в течение последних четырех недель пожаловались около половины опрошенных. Большинство юношей сообщило о минимальных проблемах либо об их отсутствии. Две трети девушек сообщили о сложностях с достижением оргазма.

У юношей проблемы в постели могли появляться в одних отношениях и пропадать в других, на девушек же смена партнера практически не влияла. Кроме того, удовольствие в постели сильно зависело от сексуальной самооценки.

"В целом, люди с более высокой сексуальной самооценкой могут лучше находить решения, успешнее экспериментировать или иметь уверенность, необходимую для получения информации или советов по преодолению возникающих проблем. Более низкая сексуальная самооценка может затруднить сексуальное взаимодействие с партнером",

- отметили авторы работы.