6 лайфхаков для тех, кто не умеет строить отношения

Когда конфетно-букетный период закончен, страсть и близость приходится поддерживать самостоятельно.

Фото: Woman Hit Woman Hit

Кому-то романтические отношения удается построить легко, для других это ежедневная тяжелая работа. Особенно это касается тех, кому чужда эмоциональность. Психологи советуют воспользоваться несколькими лайфхаками, которые помогут гармонизировать общение с любимым человеком.

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Удерживайте зрительный контакт

Прямой взгляд от незнакомца воспринимается как агрессия, но зрительный контакт с близким рождает доверие и чувство защищенности. Найдите пару минут, чтобы просто посмотреть друг другу в глаза. Иногда этого достаточно, чтобы вспомнить те первые моменты, когда от одного взгляда в живот порхали бабочки.

Говорите 10 минут в день

Нет, это не беседа о стирке, быте, детях или поездке к маме на выходных. Выделите хотя бы десять минут, когда вы обсудите свои переживания, чувства, поделитесь интересными историями. Это поможет надолго сохранить душевную близость и испытывать влюбленность.

Заботьтесь о партнере

Ласковые слова часто становятся рутиной: мы произносим «зайчик», «котик», «солнышко» автоматически, стирая нежность этих фраз. Попробуйте выражать любовь не вербально, такие поступки запоминаются лучше слов. Заварите возлюбленному чай, предложите принять ванну или приготовьте завтрак. Иногда достаточно не будить избранника в выходной день, дав ему отдохнуть, чтобы мужчина понял — здесь о нем заботятся, а значит, любят.

Проводите время по отдельности

Даже в идеальных отношениях каждому необходимо личное пространство: становиться сиамскими близнецами очень опасно, рано или поздно необходимость свободы возьмет верх над привязанностью. Ходите в кино с подругами, запишитесь на спорт, найдите хобби, в конце концов, гуляйте одна. Пусть у вас хотя бы раз в неделю будет пара часов «на себя». Пусть это время будет неприкосновенным: вы не беспокоите партнера, а он не тревожит вас во время отдыха.

Установите правила

Личные границы каждого из партнеров важны, в чем-то избранник может пойти на компромисс, а в чем-то принципиально не готов уступать. Узнайте, какие точки для мужчины не подлежат обсуждению, а затем расскажите о ваших. Четкие правила позволят избежать множества конфликтов. Например, вы не приемлете ночевок порознь — пусть супруг знает, что даже после бурного веселья ему необходимо вернуться домой. А для него может быть важным время спортивных матчей, на эти дни и часы лучше ничего не планировать, чтобы не быть разочарованной.

Говорите о своих желаниях