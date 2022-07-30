Как разбудить желание в партнере, с которым давно вместе

Рутина и долгие годы совместной жизни зачастую смывают романтику. Вам может казаться, что желание у вас или вашего партнера угасло и сексуального интереса друг к другу больше нет. Но на самом деле, шансы оживить интимную жизнь, есть у всех. О способах снова почувствовать себя как в начале отношений и разбудить желание в партнере, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Ешь, молись, люби" Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

Секстинг

Иногда, нет ничего более игривого, чем поддразнить любимого. Попробуйте прямо посередине рабочего дня написать партнеру игривое смс, пообещать интересную ночь или отправить немного откровенное фото. Проявите творческий подход и напишите о своих тайных желаниях. Поверьте, с работы он будет бежать прямо в ваши объятия.

Спрашивайте чаще

Как и во всем, что связано с сексом, общение имеет ключевое значение. Спросите, что его заводит. Будьте открыты и старайтесь не осуждать партнера за его желания. Сам момент, когда вам откровенно рассказывают о своих фантазиях, поможет разжечь остывшие эмоции.

Смотрите вместе

Многие сексологи рекомендуют парам смотреть что-нибудь эротическое. Проведите вечер вместе, изучая разные жанры, а затем обсудите, что вам понравилось/не понравилось. Хотя, скорее всего, вам захочется сразу же повторить действия за героями.

Эротика в буквах

Если смотреть на экран вам не хочется, попробуйте другие способы. Возможно, стоит прочитать любимому эротический рассказ или послушать похожие аудиокниги. Существует множество вариантов. Пусть там будут только свечи, тихая музыка и ваш приятный голос.

Снять стресс

Даже если вы, возможно, не задумывались об этом, внешние факторы могут серьезно повлиять на чье-то либидо.

Если кто-то переживает сильный стресс во внешней жизни — например, теряет работу или сталкивается с какой-то другой серьезной проблемой — он может чувствовать себя неуверенно. А неуверенность в себе — прямой способ притупить свое либидо.