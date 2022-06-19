Как стать счастливым после развода

Бывшая жена Лепса продемонстрировала удивительное преображение после развода. Анна Шаплыкова заметно похорошела и помолодела. И дело не только в смене причёски и цвета волос, к которым частенько прибегают женщины после расставания со спутниками жизни. По мнению ряда пользователей, в бывшей жене звезды эстрады появилась внутренняя лёгкость и свобода. А этого одной только сменой внешнего вида добиться нельзя. По мнению блогера Лены Миро, всё дело во внутренних ощущениях. «Когда ты счастлива, то свет изнутри прорывается и наружу», – считает она.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Надо признать, что обрести это счастье и внутреннюю гармонию после развода удаётся не многим. Как же этого всё-таки добиться? Как стать счастливым, несмотря на крушение семейной лодки?

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Позабыта-позаброшена

Специалисты уверяют, что больше половины представительниц слабого пола после развода впадают в тяжелейшую депрессию.

У одних после развода начисто рушится самооценка. Уход мужа они объясняют тем, что «я толстая», «плохо готовлю», «стала старой» и т.д.

Другие входят в образ жертвы – несчастной и брошенной. Особенно если развод происходит не по их инициативе, и тем более вопреки их собственному желанию.

Я помню, муж моей бывшей однокурсницы оставил её с пятилетним сыном. Конечно, в такой ситуации избавиться от жалости к себе очень трудно. Но однокурсница в роль жертвы вжилась накрепко, даже несмотря на то, что бывший муж помогал деньгами и детьми старался заниматься. А уж когда выяснилось, что он женился на женщине с детьми, она и вовсе впала в истерику – «меня, гад, значит, с ребёнком бросил, а чужого растить, паразит, будет».

Она решила в отместку мужу тоже устроить свою личную жизнь, но как ни старалась, ничего не выходило. «Это потому, что я с детьми», – уныло постановила она.

«Хотя дети здесь на самом деле ни при чём, – считает московский психолог Дмитрий Орешин. – Случаев, когда мужчины женятся на женщинах с ребёнком и даже двумя, я вас уверяю, немало. Всё дело как раз во внутреннем состоянии самой женщины, которая не хочет попытаться найти истинные причины случившегося».

Многие бывшие жёны, терзаемые обидой на экс-супруга, посвящают себя мщению. В качестве основного оружия, как правило, выступают дети, которыми мамы старательно манипулируют, стремясь причинить боль их отцу.

Хотя бывают и иные способы. Бывшая жена моего друга и по сей день рассказывает всем друзьям и знакомым, каким её благоверный был подлецом и скотиной.

А между тем любой психолог вам скажет, что пока женщина одержима идеей мести, она лишает себя возможности начать новую жизнь. Ведь пока она мысленно не отпустила бывшего мужа, её шансы встретить нового спутника равны нулю. А вынашивая план мести, женщина, по сути, психологически привязывает себя к экс-супругу.

Впрочем, немало женщин после развода вновь выходят замуж. Особенно если инициатором развода были они сами. Но даже тем, кого, по их представлению, бросили, всё же удаётся спустя время встретить человека, способного сделать их счастливыми. А некоторые и без нового спутника обретают гармонию и чувствуют себя совершенно довольными жизнью.

Мужчины не плачут

Мужчины, по мнению многих, развод переживают значительно легче. Они не впадают в депрессию, не изводят себя чувством вины и страхом перед будущим.

Хотя я знаю немало мужчин, которые до сих пор испытывают некоторое чувство вины перед бывшими жёнами за то, что ушли от них. А один мой знакомый, от которого ушла жена, потом очень долго лечился от депрессии у психотерапевта. Но в целом развод представителями сильного пола действительно переживается легче.

Некоторые специалисты объясняют это тем, что у мужчин имеется опыт эмоционального отделения от матери, который происходит в возрасте 5 – 7 лет.

К тому же мужчины очень часто уходят не в никуда, а к новым спутницам жизни, которые помогают им легче пережить стресс. Правда, и в этом случае решение о разводе даётся мужчине всё равно нелегко.

«Существует иллюзия, что, уходя, человек идёт от плохого к хорошему, более яркому, светлому, – объясняет психолог. – На самом деле ему предстоит пройти через боль, и совсем не факт, что он придёт в более радостное место. Эта боль просто так не исчезает. Уходя, он сам проходит через страдания и всех вокруг проводит через это. Тяжёлые рубцы остаются на всю жизнь, и шлейф проблем иногда тянется десятилетиями».

А уж если мужчину после развода никто «на свободе» не ждёт, то постразводная депрессия обрушивается на него с удвоенной силой.Специалисты уверяют, что её пик приходится на полтора года после развода, и называют это «синдромом семнадцатого месяца».

Одна из главных причин возникновения этого синдрома – разочарование. Расставаясь с женой, которая его не устраивала, мужчина часто рассчитывает встретить женщину своей мечты – красивую, заботливую, добрую и т.д.

«Но на деле ему встречаются женщины с тем же набором недостатков. Они так же умеют обижать, бить по больному, использовать и т.д. Возникает ощущение, что поменял шило на мыло», – считает Дмитрий Орешин.

Праздника, о котором мечталось, не получается. И вместе с реальным взглядом на женщин приходит депрессия. К этому периоду обычно накапливается и психическая усталость от самостоятельной холостяцкой жизни.

Ответственность за семью, от которой бегут многие представители сильного пола, меняется резко возросшей ответственностью за самого себя – не с кем посоветоваться, некому поддержать.Исследования «синдрома семнадцатого месяца» показали, что в это время большинство разведённых задумываются о возвращении в семью или о создании новой.

50% первых браков заканчиваются разводом. Примерно 80% разведенных мужчин и женщин снова вступают в брак. 65% разведённых мужчин вновь женятся в течение буквально в течение 5 лет. Большинство из них ничуть не жалея о расставании, полагают, что первая жена была лучше. 15% мужчин через 5 – 10 лет с момента развода вновь связывают себя узами брака. 20% мужчин снова обзаводятся семьёй через 20 и более лет.

Дверь в новую жизнь

Ни в коем случае не вините в случившемся только себя и не возлагайте весь груз ответственности за развод на бывшего супруга. До тех пор, пока вы будете видеть причину развода в неверном поведении бывшего мужа или жены, а не в своём собственном, вам вряд ли удастся построить новые счастливые отношения. Не пытайтесь объяснять причины развода исключительно внешними силами – длинными ногами разлучницы, злой волей тёщи, более солидным кошельком соперника. На самом же деле причиной распада семьи, как правило, становятся исключительно психологические проблемы – непонимание, напряжение и дискомфорт, возникшие между супругами, их нежелание слышать и чувствовать другого, подстраиваться под него. И до тех пор, пока вы честно и откровенно сами себе не признаетесь в этих причинах, новое семейное счастье вам вряд ли будет светить. К тому же не исключено, что после подобного анализа вы придёте к выводу, что новый семейный заплыв вам вовсе не нужен. И тем самым обезопасите себя от нового разочарования. Постарайтесь разобраться, что же на самом деле не устраивало мужа (жену) в рухнувшем браке и что помешало вам это исправить. Часто бывает так, что, осознав свои «брачные» ошибки, некоторые готовы вернуть всё назад. Некоторым это удаётся – есть случаи, когда, даже разведясь и пожив отдельно, попытавшись построить новые семьи, люди сходятся снова. Бросаться на строительство новых отношений сразу же после развода ни в коем случае нельзя. Потому что тогда, предупреждают психологи, они будут строиться по той же схеме, что и предыдущие. Дело в том, что в основе выбора спутника жизни лежат психологические потребности человека, которые он, скорее всего, даже не осознаёт. Выбирая нового супруга, похожего на прежнего, вы бессознательно создаёте модель прошлой семьи, которая уже не выдержала испытания на прочность. Именно поэтому и распадается большинство повторных браков. Поэтому прежде чем затевать новые отношения, необходимо измениться самому. Нужно понять, по какой причине вас тянет к мужчинам или женщинам именно этого типа и почему вам никак не удаётся выстроить с ними отношения? Чтобы новая жизнь не превратилась в повторение ошибок предыдущей, психологи советуют придерживаться нескольких важных правил.

Конечно, всё это потребует немалых душевных сил. Но только потратив их, вы получите возможность не просто пережить развод, но и стать после него счастливее.