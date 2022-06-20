Продукты, помогающие любви

Вам прекрасно известны специфические средства, вполне доступные и совсем недорогие, которые названы в честь богини любви Афродиты. Испокон веков человечество ищет, находит и активно использует афродизиаки.

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Первые афродизиаки появились благодаря магическому складу ума древних людей. Они не могли пройти мимо даров природы, столь похожих на их первичные половые признаки.

И действительно, трудно не заметить сходства между стрелами спаржи и мужским достоинством. А гриб веселка обыкновенная — это просто мужские гениталии, на латыни он так честно и называется - Phallus impidicus (фаллос импидикус). Похожие истории известны во всех уголках мира. Например, ацтеки называли плоды авокадо Ahuacuatl, что можно перевести как «древесные яйца». Туземцы считали их афродизиаками. А католические священники даже запрещали есть эти греховные плоды новообращенным прихожанам.

Действуя строго по Фрейду, древние включали в список мужских афродизиаков бананы, женьшень, рог носорога, гениталии различных животных. В классический женский список вошли устрицы, миндальные орехи, фиги (инжир), гранат, дуриан, авокадо. Впрочем, некоторые афродизиаки оказались в стиле унисекс: в том же авокадо многие видели еще и прообраз женской фигуры с тонкой талией и широкими бедрами. Абсолютно все яйца - куриные, страусиные, черепашьи, крокодильи и даже «рыбьи яйца» (икра) - тоже считались афродизиаками, повышающими плодовитость как женщин, так и мужчин.

С точки зрения принципа подобия кажется сомнительным происхождение самого знаменитого афродизиака - шоколада. Но это только на взгляд профанов, никогда не видевших семян какао. Они столь же женственны, как вскрытые фиги, дуриан или гранаты.

НАУКА НА СТОРОНЕ МИСТИКИ И МАГИИ?

Иногда принцип подобия играл злые шутки с человечеством. Например, 30-40 лет назад американские студенты мощнейшим афродизиаком считали зеленые драже M&M. Почему? Сейчас та вера кажется простым заблуждением и глупостью. Но тогда все было иначе, и, по одной из версий, это объясняли сходством конфеток с другим знаменитым афродизиаком - миндальными орешками.

Но как это ни покажется странным для людей с рациональным мышлением, строго научный подход подтверждает многие прозрения древних людей относительно афродизиаков. Правда, при этом принцип подобия часто ведет себя очень противоречиво. Например, стрелы спаржи, которые выглядят очень мужественно, похоже, больше возбуждают женщин, чем представителей сильного пола. Ученые обнаружили в них так называемые аспарагозиды - они влияют на производство половых гормонов, и в первую очередь женских. А от них очень сильно зависит качество сексуальной жизни. Спаржа как бы настраивает гормональный фон, делая женщин моложе. Интересно, что практически все это знали еще в Древней Индии - адепты аюрведы называли спаржу «шатавари». В вольном, но точном переводе на русский это значит «та, которая имеет сто мужей».

А вот специфические компоненты, возбуждающие мужчин, в полезнейшей спарже пока не открыты. Но надеемся, это временное явление. Зато в устрицах, которые, согласно принципу подобия, должны считаться самым женским афродизиаком, обнаружилось кое-что крайне важное для мужчин. В них полно цинка, редко присутствующего в других продуктах. Этот элемент чрезвычайно важен для выработки тестостерона.

В СТИЛЕ УНИСЕКС

А вот шоколад можно считать афродизиаком в стиле унисекс. Монтесума стимулировал себя горьким шоколадным пойлом, перед тем как войти к своим многочисленным женам. Когда же в середине XIX века вязкий жидкий шоколад научились превращать в плитки, он стал быстро завоевывать славу как женский афродизиак. Его влияние на женщин было заметно даже невооруженным глазом: когда плитка таяла во рту, женщины закатывали глаза.

Исследования Дэвида Льюиса из Университета Сассекса показали, что в это время они получают удовольствие не меньшее, чем при страстных поцелуях. Возможно, это связано с анандамидом - веществом счастья в шоколаде. А недавно ученые из Милана доказали, что шоколад является абсолютно реальным афродизиаком, обследовав женщин, обожающих шоколад. Оказалось, что они еще обожают и секс: либидо у них было выше, а секс был более «вкусным», чем у подруг, безразличных к шоколаду. И повод для такого поведения в шоколаде есть. В нем открыли фенилэтиламин, который образно называют веществом оргазма: его содержание в мозге достигает максимума на пике оргазма.