Врач раскрыла причины искривления полового члена

Кардиолог и хирург из Великобритании Зои Уильямс, отвечая на вопросы пациентов, рассказала о причинах искривления полового члена во время эрекции. О том, кто сталкивается с подобными проблемами, эксперт поведала изданию The Sun.

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К Зои Уильямс обратился 77-летний пациент, пожаловавшийся на искривление пениса во время эрекции. «Он утолщается, но не изменяется в длину. Имеет странную форму. Это очень неудобно», — посетовал пожилой мужчина.

Врач отметила, что описанные им симптомы возникают при болезни Пейрони. «Это состояние приводит к искривлению полового члена в состоянии эрекции. Это неопасная проблема сама по себе, но может вызвать боль, трудности во время секса и иногда эректильную дисфункцию», — уточнила хирург.

По словам Зои Уильямс, болезнь также может сопровождаться следующими симптомами: утолщенная область или твердая шишка в стволе члена, изгиб в состоянии эрекции (обычно вверх), боль в половом члене, деформация пениса, при которой он принимает форму песочных часов, потеря длины и обхвата органа во время эрекции.

Хирург отметила, что до конца болезнь Пейрони не изучена, однако чаще всего она проявляется после травмы пениса во время секса. При появлении первых признаков заболевания Зои Уильямс рекомендовала сразу же обращаться за медицинской помощью, так как методы избавления от болезни существуют.