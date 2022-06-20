10 улик, помогающих раскрыть обман любимого

Народная мудрость гласит: «Умная женщина следит за собой, а глупая — за своим мужчиной». А вот и нет! Умная женщина — та, которая вовремя узнает об опасности и решит, хочет она бороться за семью или нужно успеть первой вызвать адвоката.

В нестабильных или сложных отношениях каждая женщина автоматически превращается в детектива. Она искусно собирает «улики» и «доказательства» неверности своего любимого, демонстрируя железную женскую логику в объяснении любых обстоятельств, связанных с ее мужчиной. Чаще всего подозрения оказываются необоснованными, но если вы твердо намерены вывести на чистую воду своего любимого, мы поможем вам вместе с известным детективом Игорем «Мухичем» найти стопроцентные улики, доказывающие его измену.

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Улика 1. Чужие волосы в его машине

Что это за длинный темный волос на спинке пассажирского сиденья? Чей он, если вы блондинка? Стоит это выяснить, спросив у вашего любимого. Безусловно, этот волос будет принадлежать его коллеге по работе, которую он просто подвез до метро во время сильного дождя. Но такие же волосы на его верхней одежде, которые вы обязательно найдете, должны вам прозрачно намекнуть, что вашего мужчину связывают слишком тесные отношения с «коллегой». P.S. Кстати, проверьте всех коллег в его офисе и определите тех, кому может принадлежать злосчастный волос.

Улика 2. Слишком опрятный внешний вид

Ваш мужчина в последнее время тщательно следит за собой. Он покупает себе новую одежду, сделал новую стрижку, не ленится ходить в спортзал, вкусно пахнет. Но самое страшное, что его больше не привлекает пиво с чипсами под футбольный матч. Он перешел на правильное питание, изысканное вино и программы телеканала «Культура». Скорее всего, у него появился кто-то, кого не зацепишь обычными шуточками и грязными анекдотами, на которые когда-то попались вы. Спросите его о таких кардинальных переменах и посмотрите, что он промямлит вам в ответ. Уверены, что ответ будет невразумительным.

Улика 3. Перевернутый телефон

Вы стали замечать, что ваш мужчина никогда не оставляет без присмотра свой телефон, а когда он с вами, то кладет его экраном вниз. Улика, которая на 100% говорит о том, что он ведет любовную переписку. Кстати, возможно, с той самой коллегой по работе, волос которой вы нашли у него в машине. Просто попросите его телефон, потому что ваш на зарядке, а вам срочно надо сделать звонок. Посмотрите на его реакцию, по ней сразу все станет понятно. Если же он все-таки дал вам свой телефон без сомнений, все равно на всякий случай проверьте его переписку в вотсап.

Улика 4. Чек в кармане куртки

8 марта закончился, вы получили в подарок роскошный букет тюльпанов, но в кармане вашего мужчины обнаружили чек на внушительную сумму из магазина нижнего белья. Скорее всего, он купил его не вам, ведь он всегда обходит стороной такие магазины, когда вы вместе занимаетесь шоппингом. Поздравляем! Вы нашли очень важную улику. Можете сходить с этим чеком в тот самый магазин и хотя бы узнать параметры вашей соперницы.

Улика 5. Странные увлечения

Ваш муж внезапно увлекся рыбалкой, на которую уезжает уже несколько выходных подряд. При этом, с неподдельным недоумением и вопросом: «Что это?» посмотрел на набор блесен, которые вы ему подарили. Возможно, ваш муж, действительно, ловит рыбку. Но вовсе не там, где вам говорит. Попроситесь с ним на рыбалку и увидите, что у него изменятся планы накануне поездки. А значит, что он проводит время вовсе не в компании рыболовов, а под именем «Коля Форель» в его телефоне скрывается кто-то другой.

Улика 6. Социальные сети

Ваш мужчина никогда не выкладывал посты и фото в социальные сети, а аккаунт использовал просто для получения необходимой информации в сети. Серия постов с фото, на которых он настоящий красавчик и лайки от одной и той же незнакомой вам дамы должны навести вас на мысль, что все это не просто так. Создайте «левый» аккаунт и проверьте, что это за дама лайкает вашего мужа. А еще лучше вступите с ним в переписку под вымышленным именем и проверьте, насколько легко он готов клюнуть на флирт. 90% что он вам изменяет.

Улика 7. «Потеря» обручального кольца

Да-да, это самое наглое вранье, которое можно придумать и невозможно проверить! Он потерял обручальное кольцо и теперь вынужден ходить без него. Нет кольца — нет жены. Все предельно просто! А свободный мужчина может позволить себе гораздо больше, чем мужчина с кольцом на безымянном пальце.

Улика 8. Он приходит домой не голодным

Вы стараетесь и готовите ужин для своего мужчины, но он приходит домой не голодный, хотя ему пришлось задержаться на работе. И это отсутствие аппетита продолжается уже долго. Стоит ли начать беспокоиться? Конечно, да. Но только не из-за отсутствия аппетита у вашего мужчины. Он у него как раз отменный, просто питается он не вашими макаронами с котлетой, а вкусными стейками, которые ему готовит ОНА.

Улика 9. Он пахнет женским парфюмом

Безусловно, это можно назвать классикой жанра. Существует лишь 1% вероятности того, что ваш мужчина просто выбирал парфюм для вас, пробуя его на собственной коже. В 99% случаев это говорит о том, что он имел контакт с любительницей обильно полить себя духами. Еще более подозрительным станет тот факт, что этот аромат вы слышите на вашем мужчине с периодичностью 2 раза в неделю.

Улика 10. Он врет вам в мелочах