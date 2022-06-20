6 сигналов, которые помогут распознать "женатика"

Далеко не каждая женщина готова вступать в отношения с женатым мужчиной. Однако нередко "женатики" тщательно скрывают свой статус и завязывают роман с девушками, которые даже не знают о том, что являются любовницами.

Фото: Кадр из фильма "Непристойное предложение" Кадр из фильма "Непристойное предложение"

К счастью, вывести обманщика на чистую воду можно, если тщательно проанализировать его поведение. Подробнее о "звоночках", которые должны насторожить – в материале "Рамблера".

Он не разговаривает по телефону в вашем присутствии

Если вы встречаетесь довольно давно, и каждый раз в вашем обществе мужчина либо сбрасывает звонки, либо спешно говорит: "Перезвоню позже", – это может явно говорить о том, что ему звонит жена.

Он всегда занят в праздники

Новый год он проводит у родителей и, конечно, не может взять вас с собой, восьмого марта у него внеплановый аврал на работе, а на майские праздники он вдруг заболевает ветрянкой. Кстати, в выходные с ним встретиться также проблематично. Едва ли это несчастные совпадения, скорее всего он проводит уикенды с кем-то другим.

У него нет аккаунтов в соцсетях

Женатым мужчинам, ведущим двойную жизнь, опасно вести соцсети. Во-первых, любовница может наткнуться на семейные фотографии. Во-вторых, жена может увидеть сладкий комментарий от любовницы.

Вам нельзя выкладывать общие фото

Лгуну нельзя светиться, поэтому он находит 1001 причину, почему вам не стоит публиковать фотографии с ним. Дело не в том, что счастье любит тишину, а в том, что его жена или ее подруги могут случайно наткнуться на разоблачающее селфи.

Он выбирает странные места для свиданий

Вы никогда не посещаете популярные рестораны, кинопремьеры или парк в центре города. И это логично, ведь где, если не там, можно встретить уйму знакомых или даже родственников.

Он не знакомит вас с друзьями