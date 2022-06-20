Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Как найти мужа в интернете: объясняет психолог

РИА "ФедералПресс"иещё 1

«Сделайте хороший профиль. Нужны хорошие фотографии, где видны лицо, улыбка, кожа. Не забывайте про текст, который должен отразить вашу суть и суть того, кто вам нужен», – советует специалист. Первую встречу с кандидатом в суженые следует проводить как можно раньше – изначально можно даже в онлайне, с включенной камерой, сообщила Александра Метальникова «Общественной службе новостей». В общении психолог советует сразу переходить к конструктиву: выяснить жизненные устремления мужчины, разведать его планы по созданию семьи. Таких встреч с разными потенциальными избранниками должно быть по крайней мере десять, считает Метальникова. «Если есть спокойное теплое чувство, уверенность в нем, в себе, а рядом с ним хочется любить, творить и благодарить – то проект «знакомство в Сети» удался!» – резюмировала психолог. Ранее психолог озвучил пять шагов на пути к удачному замужеству. Фото: ФедералПресс / Елена Сычева

Как найти мужа в интернете: объясняет психолог
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Любовь,Елена Сычева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители