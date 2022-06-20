Как найти мужа в интернете: объясняет психолог

«Сделайте хороший профиль. Нужны хорошие фотографии, где видны лицо, улыбка, кожа. Не забывайте про текст, который должен отразить вашу суть и суть того, кто вам нужен», – советует специалист. Первую встречу с кандидатом в суженые следует проводить как можно раньше – изначально можно даже в онлайне, с включенной камерой, сообщила Александра Метальникова «Общественной службе новостей». В общении психолог советует сразу переходить к конструктиву: выяснить жизненные устремления мужчины, разведать его планы по созданию семьи. Таких встреч с разными потенциальными избранниками должно быть по крайней мере десять, считает Метальникова. «Если есть спокойное теплое чувство, уверенность в нем, в себе, а рядом с ним хочется любить, творить и благодарить – то проект «знакомство в Сети» удался!» – резюмировала психолог. Ранее психолог озвучил пять шагов на пути к удачному замужеству. Фото: ФедералПресс / Елена Сычева