Психолог рассказал о возможных причинах ревности в отношениях

Ревностью считается комплекс эмоций, среди которых тревога, гнев, вина, разочарование и печаль. Зачастую она связана с личными проблемами, а не с партнером. Об этом «РИАМО» рассказал социальный психолог Александр Шахов.
Одними из причин ревности в отношениях между мужчиной и женщиной является низкая самооценка одного из партнёров, а также какой-либо «удар из прошлого», например, измена бывшей пассии.
Также существует тревожный тип привязанности, который требует постоянной близости от партнера и пытается компенсировать проблемы из детства, когда родители холодно к нему относились.
И последняя причина — проекции, когда свои эмоции человек переносит с одного объекта на другой, и начинает судить о других по себе.
Что касается того, кто ревнует больше — мужчины или женщины — Шахов отметил, что достоверных данных по этому поводу не имеется. Но по результатам некоторых исследований удалось выяснить, что мужчины больше тревожатся о физической измене. Здесь сказывается и дух соперничества и чувство собственного достоинства.
Женщин же больше всего беспокоит эмоциональная сторона измены, даже взгляды мужчины и оказанием им знаков внимания другой женщине могут стать причиной сильной ревности. В опросах большинство женщин ответили, что им проще было бы простить физическую измену, чем эмоциональную, когда мужчина признаётся, что влюбился в другую.