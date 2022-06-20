Психолог рассказал о возможных причинах ревности в отношениях

Ревностью считается комплекс эмоций, среди которых тревога, гнев, вина, разочарование и печаль. Зачастую она связана с личными проблемами, а не с партнером. Об этом «РИАМО» рассказал социальный психолог Александр Шахов.

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Одними из причин ревности в отношениях между мужчиной и женщиной является низкая самооценка одного из партнёров, а также какой-либо «удар из прошлого», например, измена бывшей пассии.

Также существует тревожный тип привязанности, который требует постоянной близости от партнера и пытается компенсировать проблемы из детства, когда родители холодно к нему относились.

И последняя причина — проекции, когда свои эмоции человек переносит с одного объекта на другой, и начинает судить о других по себе.

Что касается того, кто ревнует больше — мужчины или женщины — Шахов отметил, что достоверных данных по этому поводу не имеется. Но по результатам некоторых исследований удалось выяснить, что мужчины больше тревожатся о физической измене. Здесь сказывается и дух соперничества и чувство собственного достоинства.