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1 час назад

Сексолог перечислила шесть правил расставания

Lenta.ru

Сексолог Рейчел Кук перечислила шесть правил, которым нужно следовать решившим расстаться парам. О разрыве отношений она поговорила с ирландской радиостанцией RTE.

Сексолог перечислила шесть правил расставания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Если компромиссы и обсуждения не помогли, секс-терапевт рекомендует во время расставания четко указывать причины разрыва, быть честным, не общаться с экс-партнером покровительственно, не бросать его с помощью сообщения в мессенджере, признавать свою часть ответственности и не отправлять человека в игнор.

Эти правила не касаются разрыва, произошедшего по причине насилия в отношениях, подчеркивает Кук.

Если встречаться с человеком еще раз не хочется, например после короткого свидания, Кук советует отправить короткое доброжелательное сообщение.

«Было замечательно познакомиться с тобой и провести время, но я не почувствовала между нами того, что ищу. Удачи»,

— привела пример специалист.

Любовь,Рейчел Кук,
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