Сексолог перечислила шесть правил расставания

Сексолог Рейчел Кук перечислила шесть правил, которым нужно следовать решившим расстаться парам. О разрыве отношений она поговорила с ирландской радиостанцией RTE.

Если компромиссы и обсуждения не помогли, секс-терапевт рекомендует во время расставания четко указывать причины разрыва, быть честным, не общаться с экс-партнером покровительственно, не бросать его с помощью сообщения в мессенджере, признавать свою часть ответственности и не отправлять человека в игнор.