Главные черты жен, к которым мужья никогда не потеряют интерес

Быть одновременно настоящей леди, страстной любовницей и отличной кухаркой удается не всем женщинам.

Фото: Inc-News Inc-News

Мужчины часто ищут на стороне ласку, заботу, страсть и даже возможность вкусно поесть. Но если все это можно получить дома, то никто другой уже и не нужен. Психологи назвали пять качеств жен, к которым их мужей тянет на протяжении всей жизни.

Видео дня

Покладистый характер

Умение женщины сделать так, чтобы мужчина чувствовал себя главой семьи, но одновременно многое делать по-своему, всегда являлось ценным качеством для истинной хранительницы домашнего очага.Такие жены всегда оставляют последнее слово за супругом, умеют сглаживать острые углы во время семейных конфликтов, и при любых обстоятельствах остаются надежным тылом для своих партнеров.

Коммуникабельность

Не зря психологи утверждают, что большинство семей не распадаются лишь благодаря мудрости женщины. Несмотря на то, что жены привыкают к своему дому, хозяйству и неохотно отрываются от домашнего очага, умение подстраиваться под супруга много значит для сохранения брака.

Нормальные и успешные мужчины много работают, часто задерживаются, иногда могут не приходить на ночь или уезжать в командировки. Ревность и подозрительность жены в таких ситуациях часто делает свое черное дело. И мужчины постепенно перестают спешить домой, где их ждет очередной скандал.

Конечно, многие представители сильного пола склонны к изменам. Но вместо того, чтобы искать неверность на пустом месте, лучше встретить уставшего с работы или дороги супруга улыбкой, вкусным ужином и… разобранной постелью. И в этом дом он будет спешить всегда.

Хозяйственность

Каких бы успехов женщины в жизни не добилась, но будь она хоть рабочей с завода, хоть начальником, хоть бизнесвумен – мужчины в своих женах всегда ценили и будут ценить умение содержать дом в порядке и уюте, и умение готовить.

Едва ли мужа обрадует очередной ужин заказанной пиццей или едой из ресторана. Будь она хоть трижды вкусная, мужчина все равно будет завидовать более скромному коллеге, рассказывающему о заботливо приготовленном женой наваристом супе и домашних котлетках.

Интимная жизнь

Понятно, что чем дольше длится семейная жизнь, тем ниже уровень постельных страстей. Многим супругам это не мешает жить дружно, ведь часто на смену сексуальному влечению приходит взаимное уважение.

Однако, время от времени огонь страсти необходимо поддерживать даже в зрелом возрасте. И здесь умение скромной домохозяйки превратиться в ненасытную любовницу для собственного мужа выветрит из его головы дурные мысли о походе налево, если таковые имелись.

Настоящая леди

Талант преображения заложен природой в каждой женщине. Просто не все знают об этом и не все умеют или хотят эти таланты развивать.

Если жена умеют «вылизать» квартиру до блеска, успеть приготовить горячий ужин к приходу мужа, а к вечеру уже будет готова выйти вместе с ним в свет, и там будет выглядеть как настоящая леди, какой еще идеал женщины нужно искать мужчине?