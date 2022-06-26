4 вещи в сексе, которые указывают на нездоровые отношения

Существует немало тревожных сигналов, которые указывают на то, что у вас есть проблемы в отношениях с партнером. Часть из них напрямую связана с сексуальной жизнью. Подробнее о вещах, которые указывают на нездоровые отношения – в материале "Рамблера".

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Он не заботится о вашем оргазме

Секс должен доставлять удовольствие обоим. И для этого крайне важно, чтобы оба брали во внимание желания второй половины и заботились не только о своем оргазме, но и об оргазме партнера. Если ваш мужчина систематически сосредоточен только на своих потребностях и игнорируют ваши, это верный признак, что с ним, как минимум, пора серьезно поговорить.

Он колко комментирует вашу внешность

Во время секса люди особенно уязвимы не только физически, но и эмоционально. И если мужчина в процессе позволяет себе критиковать вас за растяжки, целлюлит или неидеальную депиляцию, это едва ли поднимет вам настроение и сделает раскрепощеннее.

В здоровых отношениях партнеры поддерживают, а не критикуют друг друга. Каково было бы ему, если бы вы во время первого секса с ним отпустили неуместную шутку в адрес его гениталий?

Он злится, когда вы его поправляете

Если простая просьба сменить неудобную позу, вызывает у него раздражение – это тревожный знак. Вы не должны испытывать дискомфорт только из-за того, что мужчине так нравится, и если он не понимает этого и не уважает ваши желания, не стоит долго церемониться.

Он пренебрегает вашей безопасностью