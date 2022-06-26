4 вещи в сексе, которые указывают на нездоровые отношения

Существует немало тревожных сигналов, которые указывают на то, что у вас есть проблемы в отношениях с партнером. Часть из них напрямую связана с сексуальной жизнью. Подробнее о вещах, которые указывают на нездоровые отношения – в материале "Рамблера".
Секс должен доставлять удовольствие обоим. И для этого крайне важно, чтобы оба брали во внимание желания второй половины и заботились не только о своем оргазме, но и об оргазме партнера. Если ваш мужчина систематически сосредоточен только на своих потребностях и игнорируют ваши, это верный признак, что с ним, как минимум, пора серьезно поговорить.
Во время секса люди особенно уязвимы не только физически, но и эмоционально. И если мужчина в процессе позволяет себе критиковать вас за растяжки, целлюлит или неидеальную депиляцию, это едва ли поднимет вам настроение и сделает раскрепощеннее.
В здоровых отношениях партнеры поддерживают, а не критикуют друг друга. Каково было бы ему, если бы вы во время первого секса с ним отпустили неуместную шутку в адрес его гениталий?
Если простая просьба сменить неудобную позу, вызывает у него раздражение – это тревожный знак. Вы не должны испытывать дискомфорт только из-за того, что мужчине так нравится, и если он не понимает этого и не уважает ваши желания, не стоит долго церемониться.
Мужчина не показал вам ни единой справки об отсутствии ИППП (инфекций, передающихся половым путем), но уже бескомпромиссно настаивает на сексе без презерватива? Вряд ли с ним стоит продолжать общение. Даже самая сильная влюбленность не должна ослаблять вашу бдительность, ведь порой один незащищенный половой акт может быть чреват крайне серьезными последствиями.