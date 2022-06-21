Для страстных ночей: 6 способов повысить либидо мужчины

Проблемы в интимной жизни влияют на отношения в паре, на уверенность в себе обоих партнеров и могут привести к депрессии и расставанию. Поэтому психологи рекомендуют проговаривать возникшие трудности и устранять их вместе.

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Так, если вы заметили, что у любимого мужчины заметно снизилось либидо, предложите ему несколько способов вернуть былой темперамент. Специалисты считают, что, устранив стресс и проблемы со здоровьем, можно значительно улучшить сексуальную жизнь.

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Устраните стресс

Нервное перенапряжение и эмоциональное выгорание — главные враги мужской потенции. Постоянный стресс может привести к тому, что на интим не останется ни сил, ни желания. Согласно исследованиям, неумение расслабляться снижает либидо.

Поэтому вернуть страсть в отношения поможет качественный отдых, а еще умение расслабляться даже в сложный жизненный период. Освоить это искусство можно, начав заниматься медитацией и изменив привычный режим дня: отправляйтесь спать раньше 23 часов, чтобы организм успевал перезагрузиться.

Восполните запасы железа

Дефицит железа в организме приводит к хронической усталости, апатии, либидо снижается, а вместо страстных ночей хочется отправиться в объятия Морфея. Чтобы восполнить дефицит этого микроэлемента, добавьте в рацион любимого мужчины больше говядины, свеклы, изюма, яблоки.

Специалисты рекомендуют сдать анализ на уровень железа и при необходимости пропить курс добавок.

Меньше углеводов

Сдобный хлеб, жареная картошка, пирожные и колбаса — это очень вкусно, но избыток углеводов вредит не только фигуре, но и сексуальному желанию. Вряд ли удастся уговорить партнера полностью отказаться от любимых блюд, но можно сократить их в рационе, заменив на белковые и легкие продукты, тогда сил на близость станет значительно больше.

Следите за сахаром

Ученые считают, что сахар не нужен нашему организму, но его потребление растет год от года. Чрезмерное увлечение сладким кофе, чаем, пирожными и шоколадом приводит к снижению либидо, а позднее может стать причиной серьезных болезней.

Предложите мужчине заменить сладости на фрукты, а вместо молочного шоколада начать лакомиться горьким.

Используйте ароматы

Запах дома может настроить на игривый лад. Чтобы расслабить мужчину и навеять ему мысли о близости, используйте ароматические масла, свечи или благовония.

Иланг-Иланг пробуждает чувственность, повышает потенцию, жасмин раскрепощает, пачули усиливает потенцию. Играйте с композицией, чтобы каждый раз создавать чувственную атмосферу.

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