Для страстных ночей: 6 способов повысить либидо мужчины

Проблемы в интимной жизни влияют на отношения в паре, на уверенность в себе обоих партнеров и могут привести к депрессии и расставанию. Поэтому психологи рекомендуют проговаривать возникшие трудности и устранять их вместе.
Так, если вы заметили, что у любимого мужчины заметно снизилось либидо, предложите ему несколько способов вернуть былой темперамент. Специалисты считают, что, устранив стресс и проблемы со здоровьем, можно значительно улучшить сексуальную жизнь.
Нервное перенапряжение и эмоциональное выгорание — главные враги мужской потенции. Постоянный стресс может привести к тому, что на интим не останется ни сил, ни желания. Согласно исследованиям, неумение расслабляться снижает либидо.
Поэтому вернуть страсть в отношения поможет качественный отдых, а еще умение расслабляться даже в сложный жизненный период. Освоить это искусство можно, начав заниматься медитацией и изменив привычный режим дня: отправляйтесь спать раньше 23 часов, чтобы организм успевал перезагрузиться.
Дефицит железа в организме приводит к хронической усталости, апатии, либидо снижается, а вместо страстных ночей хочется отправиться в объятия Морфея. Чтобы восполнить дефицит этого микроэлемента, добавьте в рацион любимого мужчины больше говядины, свеклы, изюма, яблоки.
Специалисты рекомендуют сдать анализ на уровень железа и при необходимости пропить курс добавок.
Сдобный хлеб, жареная картошка, пирожные и колбаса — это очень вкусно, но избыток углеводов вредит не только фигуре, но и сексуальному желанию. Вряд ли удастся уговорить партнера полностью отказаться от любимых блюд, но можно сократить их в рационе, заменив на белковые и легкие продукты, тогда сил на близость станет значительно больше.
Ученые считают, что сахар не нужен нашему организму, но его потребление растет год от года. Чрезмерное увлечение сладким кофе, чаем, пирожными и шоколадом приводит к снижению либидо, а позднее может стать причиной серьезных болезней.
Предложите мужчине заменить сладости на фрукты, а вместо молочного шоколада начать лакомиться горьким.
Запах дома может настроить на игривый лад. Чтобы расслабить мужчину и навеять ему мысли о близости, используйте ароматические масла, свечи или благовония.
Иланг-Иланг пробуждает чувственность, повышает потенцию, жасмин раскрепощает, пачули усиливает потенцию. Играйте с композицией, чтобы каждый раз создавать чувственную атмосферу.
Предложите избраннику массаж ног, точечный массаж стоп помогает в улучшении работы всего организма. Он улучшит кровообращение, поможет расслабиться и вернет тонус.