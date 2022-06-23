Правило трех свиданий: когда не стоит соглашаться на секс

Один из самых трудных вопросов, который стоит перед женщиной в начале отношений — когда можно соглашаться на секс с новым партнером? Кому-то достаточно сходить всего на одно свидание и понять, что этот человек идеально подходит, а другим нужно потратить куда больше времени.

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И все же существуют определенные правила, которые могут помочь принять верное решение, если все еще колеблетесь. Мы собрали варианты, когда секс даже с очень приятным человеком не принесет ничего хорошего.

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Вы чувствуете себя обязанной

Нет ничего хуже, чем соглашаться на секс из чувства вины, а не из-за взаимного желания. Многие мужчины умеют профессионально «обрабатывать» женщину, заставляя ее испытывать крайне неприятное чувство. И что интересно, довольно много женщин готовы поддаться на манипуляцию. У психологов есть универсальная рекомендация — не принимать от мужчины те ухаживания, которые заставят вас испытывать чувство долга. Но следуем ли мы этому правилу? Редко.

Если мужчина начинает давить и убеждать вас в дом, что вы «уже сходили на целых два свидания» и «пора бы уже», твердо заявите то количество свиданий, которое даст вам понять, стоит ли вообще тратить время на этого человека. Называйте как минимум три-четыре свидания, вам будет достаточно такого количество встреч, чтобы выяснить намерения нового знакомого относительно вас. И нет, вы ничего ему не должны даже после дорогого ужина.

Вы перепутали желание с влюбленностью

Иногда женщины возлагают на секс большие надежды. Не секрет, что многие действительно рассчитывают привязать партнера таким образом. Однако еще ни один мужчина не был «задержан» обычным сексом, без привязанности и чувств это просто не имеет смысла. Психологи рекомендуют не спешить с близостью и понять для себя, что вы испытываете к этому человеку — не всегда сильная тяга говорит о глубоких чувствах.

Вы плохо его знаете