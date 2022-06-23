Правило трех свиданий: когда не стоит соглашаться на секс

Один из самых трудных вопросов, который стоит перед женщиной в начале отношений — когда можно соглашаться на секс с новым партнером? Кому-то достаточно сходить всего на одно свидание и понять, что этот человек идеально подходит, а другим нужно потратить куда больше времени.
И все же существуют определенные правила, которые могут помочь принять верное решение, если все еще колеблетесь. Мы собрали варианты, когда секс даже с очень приятным человеком не принесет ничего хорошего.
Нет ничего хуже, чем соглашаться на секс из чувства вины, а не из-за взаимного желания. Многие мужчины умеют профессионально «обрабатывать» женщину, заставляя ее испытывать крайне неприятное чувство. И что интересно, довольно много женщин готовы поддаться на манипуляцию. У психологов есть универсальная рекомендация — не принимать от мужчины те ухаживания, которые заставят вас испытывать чувство долга. Но следуем ли мы этому правилу? Редко.
Если мужчина начинает давить и убеждать вас в дом, что вы «уже сходили на целых два свидания» и «пора бы уже», твердо заявите то количество свиданий, которое даст вам понять, стоит ли вообще тратить время на этого человека. Называйте как минимум три-четыре свидания, вам будет достаточно такого количество встреч, чтобы выяснить намерения нового знакомого относительно вас. И нет, вы ничего ему не должны даже после дорогого ужина.
Иногда женщины возлагают на секс большие надежды. Не секрет, что многие действительно рассчитывают привязать партнера таким образом. Однако еще ни один мужчина не был «задержан» обычным сексом, без привязанности и чувств это просто не имеет смысла. Психологи рекомендуют не спешить с близостью и понять для себя, что вы испытываете к этому человеку — не всегда сильная тяга говорит о глубоких чувствах.
Еще одна суперважная причина, почему не стоит сразу же соглашаться на секс. Мужчины, как известно, готовы пойти на все и надеть любую «маску», чтобы уговорить женщину стать чуть ближе. Нередко такие истории заканчиваются плачевно, особенно если вы знакомы от силы неделю. Пока вы не будете уверены в безопасности этого человека и не начнете ему элементарно доверять, о сексе не стоит и заикаться.