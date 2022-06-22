Как подготовиться к встрече после онлайн-знакомства

Женщина должна проверить мужчину и убедиться в его адекватности перед встречей после онлайн-знакомства. Об этом "Вечерней Москве" рассказала психолог, коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн.
По словам эксперта, перед тем как идти на свидание, желательно созвониться с человеком по видеозвонку.
"Если при таком контакте женщина не почувствует ничего опасного и внешность мужчины ее не оттолкнет, то первый фильтр пройден",
– рассказала она.
Кроме того, на самой встрече нельзя оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон.
"Также нужно внимательно наблюдать за мужчиной. Важно отметить, как он себя ведет, какой у него культурный уровень, интеллект, манера общения",
– добавила Гамаюн.