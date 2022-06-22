Как подготовиться к встрече после онлайн-знакомства

Женщина должна проверить мужчину и убедиться в его адекватности перед встречей после онлайн-знакомства. Об этом "Вечерней Москве" рассказала психолог, коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн.

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По словам эксперта, перед тем как идти на свидание, желательно созвониться с человеком по видеозвонку.

"Если при таком контакте женщина не почувствует ничего опасного и внешность мужчины ее не оттолкнет, то первый фильтр пройден",

– рассказала она.

Кроме того, на самой встрече нельзя оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон.

"Также нужно внимательно наблюдать за мужчиной. Важно отметить, как он себя ведет, какой у него культурный уровень, интеллект, манера общения",