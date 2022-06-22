Как провести медовый месяц и не развестись

Отнеситесь к подготовке к путешествию максимально серьезно. Путешествие, которое вы планируете после свадьбы, в любом случае будет отличаться от вашего классического отпуска, не в последнюю очередь из-за ожиданий каждого в вашей паре — атмосфера в этот период не повторится никогда, это понимают все. Но не всегда медовый месяц проходит так, что после него остаются положительные воспоминания, иногда дело доходит до развода, правда, крайне редко. И все же мы решили осветить несколько моментов, которые важно учитывать при планировании отдыха в период медового месяца. Психологи уверены, что продуманное путешествие помогает сохранить настроение, а вместе с ним и максимально близкую связь на эмоциональном уровне. Вы же хотите вернуться домой все еще любящей парой?

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Не забываем о качестве и комфорте отдыха

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С милым рай и в шалаше — не гарантия счастливого отпуска. Конечно, вы едете отдыхать, в первую очередь, чтобы провести время только вдвоем, однако обстановка вокруг будет играть огромную роль. Не стоит отказываться от специальных предложений от отелей и курортов, которые успели повидать не одну пару в медовый месяц, и успели накопить опыт обслуживания именно этого типа клиентов. Вы можете даже не догадываться, какие мелочи могут испортить самый лучший отпуск в жизни. Да и настроение в этот период важно поддерживать всеми силами.

Выбираем сезон

Еще до того как вы запланируете путешествие, учитывайте погоду в том регионе, где вы планируете проводить главное путешествие в своей жизни. Как мы уже говорили, в этот период для вас важно максимальное сближение вдали от шумных компаний, но если вы выбираете популярный курорт, где каждый второй турист — семейный человек, который живет с вами в соседнем номере с несколькими детьми и излишне разговорчивой женой, хорошего отдыха в новом статусе у вас точно не получится. На фоне нестабильной атмосферы вокруг вполне реальны и скандалы внутри вашей пары. Однако, когда очень хочется посетить с любимым конкретное место, психологи рекомендуют не идти на компромиссы и отправляться туда, куда вас тянет, главное, выбрать удачный сезон, когда туристы не успеют испортить вашу идиллию.

Продумайте программу заранее