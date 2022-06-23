Женщина нашла необычный способ испортить свадьбу соседям

Пользовательница TikTok опубликовала видео, в котором показала необычный способ, который придумала соседка ее знакомых, чтобы испортить им свадьбу. На ролик, опубликованный в начале июня, издание The Mirror обратило внимание 21 июня.

Фото: @vampyyric @vampyyric

«Некоторые люди такие жалкие», — подписала она ролик.

В видео она рассказала, что была гостьей на свадьбе, которая проводилась на заднем дворе дома жениха и невесты.

Как только началась церемония бракосочетания, соседка молодоженов нашла способ испортить праздник и включила газонокосилку, рассказала автор видео.

«Она продолжала косить газон на протяжении всей церемонии. Мы даже не услышали клятв молодоженов», — добавила она.

«Она определенно делала это намеренно», «Она, видимо, ненавидит себя, раз так сильно хочет испортить чей-то особенный день», «Надеюсь, после церемонии у вас была большая шумная вечеринка, и громкая музыка играла до рассвета», — написали пользователи в комментариях под роликом.