Супермодель Кендалл Дженнер рассталась с бойфрендом, баскетболистом Дэвином Букером, после двух лет отношений. Об этом сообщает Entertainment Tonight. Как рассказал источник издания, молодые люди расстались, но шанс на возобновление отношений еще остается.

Кендалл Дженнер и Дэвин Букер встречались с 2020 года и старались не афишировать свои отношения, но в последнее время выходили на публику все чаще. Так, баскетболист составил компанию супермодели на свадьбе ее сестры Кортни Кардашьян в Италии в мае этого года. До этого пару видели на двойном свидании в компании Джастина и Хейли Бибер. Кроме того, Кендалл Дженнер не раз поддерживала Дэвина Букера на матчах его команды Phoenix Suns.