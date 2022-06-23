Супермодель Кендалл Дженнер рассталась с бойфрендом, баскетболистом Дэвином Букером, после двух лет отношений. Об этом сообщает Entertainment Tonight. Как рассказал источник издания, молодые люди расстались, но шанс на возобновление отношений еще остается.
"Кендалл кажется, что они сейчас движутся в разных направлениях",
— сказал один из собеседников.
При этом другой сообщил, что пара "обсудила свое будущее и пришла к выводу, что находится на разных ступенях".
Кендалл Дженнер и Дэвин Букер встречались с 2020 года и старались не афишировать свои отношения, но в последнее время выходили на публику все чаще. Так, баскетболист составил компанию супермодели на свадьбе ее сестры Кортни Кардашьян в Италии в мае этого года. До этого пару видели на двойном свидании в компании Джастина и Хейли Бибер. Кроме того, Кендалл Дженнер не раз поддерживала Дэвина Букера на матчах его команды Phoenix Suns.
Ранее сообщалось, что российская модель Полина Ломжева рассказала об отказах в работе в Японии и Южной Корее.