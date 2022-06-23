Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
34 минуты назад

Кендалл Дженнер рассталась с бойфрендом

Газета.Ru

Супермодель Кендалл Дженнер рассталась с бойфрендом, баскетболистом Дэвином Букером, после двух лет отношений. Об этом сообщает Entertainment Tonight. Как рассказал источник издания, молодые люди расстались, но шанс на возобновление отношений еще остается.

Кендалл Дженнер рассталась с бойфрендом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Кендалл кажется, что они сейчас движутся в разных направлениях",

— сказал один из собеседников.

При этом другой сообщил, что пара "обсудила свое будущее и пришла к выводу, что находится на разных ступенях".

Кендалл Дженнер и Дэвин Букер встречались с 2020 года и старались не афишировать свои отношения, но в последнее время выходили на публику все чаще. Так, баскетболист составил компанию супермодели на свадьбе ее сестры Кортни Кардашьян в Италии в мае этого года. До этого пару видели на двойном свидании в компании Джастина и Хейли Бибер. Кроме того, Кендалл Дженнер не раз поддерживала Дэвина Букера на матчах его команды Phoenix Suns.

Ранее сообщалось, что российская модель Полина Ломжева рассказала об отказах в работе в Японии и Южной Корее.

Любовь,Кортни Кардашьян,Кендалл Дженнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители