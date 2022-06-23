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2 часа назад

Влюбленные женщины узнали о родстве и продолжили встречаться

Lenta.ru

Две влюбленные жительницы Канады узнали о своем возможном родстве после двух лет отношений, продолжили встречаться и вызвали споры среди подписчиков. Об этом сообщает New York Post.

Влюбленные женщины узнали о родстве и продолжили встречаться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Карли и Мерседес встречаются два года. Они обнаружили, что могут быть сводными сестрами, после того, как узнали, что у их матерей были отношения с одним мужчиной.

Пара, которая ведет аккаунт на сайте OnlyFans, поделилась новостями в публикации, которая набрала более шести миллионов просмотров в TikTok.

«Когда вы встречаетесь два года, а затем узнаете, что ваши матери спали с одним и тем же парнем», — подписали женщины видео.

Авторы комментариев отметили, что Карли и Мерседес похожи. Пара спросила подписчиков, будет ли это нормально, если они окажутся сводными сестрами и останутся вместе.

Многие поклонники пары порекомендовали девушкам пройти тест ДНК. «Я думаю, что настоящий риск будет, если вы не пройдете тест ДНК», — написал один из них. «Не знаю, кто вы, но я сразу подумал, что вы сестры, еще до прочтения текста», — отметил другой. «Это могло бы объяснить, почему вы выглядите как сестры», — сказал третий.

«Я единственный человек, который считает, что вне зависимости от результата, это не важно?» — отметил автор еще одного комментария.

Ранее сообщалось, что житель китайской провинции Цзянси решил подать на развод с женой после 16 лет брака, когда узнал, что все это время растил чужих детей. Результаты теста ДНК показали, что отцом всех его детей был другой человек.

Любовь,
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