10 «звоночков», что с мужчиной пора расставаться

Всем нам хочется верить в сказку о вечной любви и идеальности своего партнера. Однако со временем первая эйфория влюбленности проходит, и быт достает на поверхность то, что было раньше надежно спрятано за ширмой конфетно-букетного периода.

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В отношениях, какими бы они ни были — брак, совместное проживание или даже свободные отношения, — есть «звоночки», которые являются маркером того, что между партнерами что-то не так. Наличие таких маркеров далеко не всегда означает, что от мужчины «нужно бежать» — иногда это сигнал, чтобы рассказать партнеру о том, что вас не устраивает, и проработать проблемные моменты. На что обратить внимание, рассказала психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.

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Много критики

Стоит насторожиться, если вы слышите в свой адрес много критики — к внешнему виду, одежде, тому, как вы ведете хозяйство или готовите. Причем, как правило, такие придирки возникают не в самом начале отношений, а позже, спустя какое-то время. Такое появившееся недовольство вами означает, что изменились не вы, а отношение мужчины и нужно понять, что за таким недовольством стоит.

Недостаток внимания

В отношениях может наступить момент, когда вам перестают делать комплименты, вручать подарки, да и просто уделять достаточно внимания. Если вы, как женщина, чувствуете себя обделенной, не нужно это ощущение игнорировать, так как это сигнал, что в ваших отношениях что-то пошло не так. Здесь также стоит разбираться, по какой причине это произошло и с чем связано.

Отсутствие доверия

«Звоночком» проблем в отношениях может стать и внезапно пропавшее доверие к мужчине. Если вы начинаете сомневаться в нем, подозревать измены или ложь, стоит обратить на это внимание. Но при этом надо понять, в мужчине ли дело и в его поведении или в ваших страхах и неуверенности в себе, которые также могут негативно влиять на отношения, разрушая доверительное общение между партнерами.

Рассказы о бывших женщинах

В рассказах о бывших партнерах, когда вы делитесь своим опытом, в самом по себе ничего такого нет, но ситуация меняется, если вас начинают сравнивать с ними, причем не в вашу пользу. Если в ваших отношениях появилось слишком много лишних людей и мужчина использует такие рассказы, чтобы указать на ваши недостатки, это говорит о наличии каких-то проблем. Здесь также стоит выяснять, в чем причина такой перемены.

Влияние на самооценку

Что точно нельзя игнорировать — попытки понизить вашу самооценку, так как это признак типичного абьюзивного поведения. Зачастую такое поведение может проявляться в компании и выглядеть как шутки, но если партнер словами, интонациями, другими действиями как-то унижает вас, стоит сразу обратить на это внимание и либо обсудить это, чтобы понять, зачем и почему это делается, либо разорвать такие отношения.

Игнорирование вашего мнения

Важные решения должны принимать оба партнера, мнение каждого должно быть хотя бы услышано. Если же мужчина не советуется с вами, это может означать, что ему не интересно или не важно ваше мнение и оно не является значимым фактором при принятии того или иного решения. Это касается и отсутствия разговоров о будущем и совместных планах — это может быть знаком того, что отношения не рассматриваются на долгосрочную перспективу.

Отсутствие без объяснений

Бывает и такое, что мужчина пропадает на несколько дней или даже на более долгий срок, ничего не объясняя и появляясь как ни в чем не бывало. Радоваться его появлению и игнорировать сам факт отсутствия не стоит, если на этот момент между вами уже есть обязательства.

Критика вас со стороны других людей

Нередко встречаются ситуации, когда женщина сталкивается с критикой не только от самого мужчины, но и от его родственников. Это тоже «звоночек», на который надо обратить внимание, так как все претензии или недовольство на ваш счет партнер должен обсуждать с вами, а не, например, со своей мамой. Это касается и ситуаций, когда мужчина периодически уезжает «пожить к маме» — в этом случае нужно разбираться, что партнера не устраивает в отношениях и как вам с этим быть.

Параллельная жизнь

Мужчина, с которым вы уже давно в отношениях, может внезапно найти себе новую компанию друзей и интересы, и обычно в этом ничего плохого нет, если эта новая область его жизни не оказывается полностью закрытой для вас. В этом случае стоит разбираться, не является ли это своеобразным побегом от отношений, которые перестали его устраивать.

Агрессия

Это уже тот «звоночек», который сигнализирует о необходимости уходить от партнера. Причем речь не только о прямом физическом насилии, но и бросании в вашу сторону предметов, о том, что на вас замахиваются, не ударяя, — все это означает, что рано или поздно такое поведение будет повторяться и только усугубляться. Я, как психолог, никогда не беру запросы на проработку отношений с насилием, так как выход здесь только один — разрывать отношения и уходить.

Что делать?