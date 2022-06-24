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2 часа назад

3 лайфхака, чтобы моментально раскрепоститься в постели

WomanHit.ru

Мы провели небольшой опрос среди женщин, и готовы поделиться крутыми советами.

3 лайфхака, чтобы моментально раскрепоститься в постели
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Зажимы и стеснение в постели в разные периоды жизни знакомы многим людям, однако чаще всего собой недовольны именно женщины. Побороть смущение не так-то просто, как это может показаться на первый взгляд. В некоторых случаях может потребоваться работа с психологом, однако мы решили провести небольшой опрос среди женщин, чтобы выяснить, какие способы помогли конкретно в их случае. Возможно, вы сможете подсмотреть в их ответах что-то подходящее для себя.

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Танцы

Танцы и еще раз танцы Это способ дает не моментальный эффект, однако результат часто превосходит все ожидания. Очень часто мы неуверенны в себе в постели из-за проблем с принятием собственного тела и неумения его чувствовать. С этой проблемой отлично справляются танцы, лучше всего, если вы выберете эротическое направление или же восточные танцы, направленные на максимальное раскрытие женственности. Помимо того что вы научитесь понимать свое тело, вы приведете его в отличную форму и, возможно, именно это поможет вам побороть стеснение. Дерзайте!

Создаем интимную обстановку

Конечно, есть люди, которые готовы к «труду и обороне» в любом месте в любое время суток, однако большинству требуется предварительная «настройка». Создание интимной обстановки — важный момент перед самим сексуальным контактом. Позаботьтесь о том, чтобы освещение в спальне было не слишком ярким, особенно если вы стесняетесь своей фигуры. Для большего эффекта можно заняться и ароматерапией — расставьте по периметру ароматные палочки или свечи, главное, соблюдайте технику безопасности, если используете открытый огонь. Чувственная обстановка добавит вам уверенности и поможет быстрее возбудиться.

Изучаем новые техники

Иногда смущение происходит из-за неуверенности в своих сексуальных силах. Многим женщинам хочется быть на высоте во всем, не в последнюю очередь в постели для своего любимого мужчины. Чтобы почувствовать себя неотразимой, порой достаточно изучить несколько новых техник секса, например, тех, которые вы еще не успели опробовать с конкретным мужчиной, но давно хотели заняться этим вопросом. Важно не стесняться и подойти к этому вопросу ответственно.

Любовь,
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