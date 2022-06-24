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1 час назад

3 типа женщин, с которыми всегда разводятся

Мира Маркина

Довести отношения до развода может множество факторов, и главная проблема отнюдь не всегда кроется в поведении женщины. Более того, так или иначе в крахе отношений зачастую виноваты оба партнера.

3 типа женщин, с которыми всегда разводятся
Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Однако порой бывает так, что некоторые девушки будто притягивают к себе развод. Подробнее об этих женщинах – в материале "Рамблера".

Те, кто ждут принца

Построив в своей голове образ того самого идеального мужчины, эти девушки покорно ждут, когда же он воплотится в жизнь. Году идут, ничего не происходит, и тогда им приходится выходить замуж за кого-то попроще, кто совсем не соответствует их ожиданиям. Такие отношения разваливаются очень быстро: жена по поводу и без придирается к мужу, поскольку видит в нем одни минусы, а муж рано или поздно понимает, что настоящих чувств супруга никогда к нему не испытывала.

Те, кто ненавидят мужчин

Возможно, они не говорят об этом напрямую, но в разговоре с ними часто можно услышать фразы, которые недвусмысленно намекают – мужчины виноваты во всех грехах. В начале отношений такие девушки могут ласково говорить партнерам: "Ты не такой, как все мужики". Но при первой же ссоре они обязательно скажут, что горько ошиблись и разочаровались.

Те, кто всегда поучают

Такие девушки не считаются с мнением супруга, они уверены, что всегда во всем правы и всегда знают, как лучше. Если мужчина совершает промах, они тут же победоносно воскликнут: "Я же говорила!". Особенно сильно мужчин выводит из себя, когда такие жены читают им нравоучения в компании друзей или общих знакомых. Если у мужчины есть хоть какое-то чувство собственного достоинства, он не будет долго терпеть такое поведение со стороны жены.

Любовь,
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