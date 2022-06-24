3 типа женщин, с которыми всегда разводятся

Довести отношения до развода может множество факторов, и главная проблема отнюдь не всегда кроется в поведении женщины. Более того, так или иначе в крахе отношений зачастую виноваты оба партнера.

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Однако порой бывает так, что некоторые девушки будто притягивают к себе развод. Подробнее об этих женщинах – в материале "Рамблера".

Те, кто ждут принца

Построив в своей голове образ того самого идеального мужчины, эти девушки покорно ждут, когда же он воплотится в жизнь. Году идут, ничего не происходит, и тогда им приходится выходить замуж за кого-то попроще, кто совсем не соответствует их ожиданиям. Такие отношения разваливаются очень быстро: жена по поводу и без придирается к мужу, поскольку видит в нем одни минусы, а муж рано или поздно понимает, что настоящих чувств супруга никогда к нему не испытывала.

Те, кто ненавидят мужчин

Возможно, они не говорят об этом напрямую, но в разговоре с ними часто можно услышать фразы, которые недвусмысленно намекают – мужчины виноваты во всех грехах. В начале отношений такие девушки могут ласково говорить партнерам: "Ты не такой, как все мужики". Но при первой же ссоре они обязательно скажут, что горько ошиблись и разочаровались.

Те, кто всегда поучают