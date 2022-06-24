Почему не хочется секса и что с этим делать

Вроде бы, еще вчера все было: и томительное ожидание конца дня, и дрожь от прикосновений, и сладкая истома, поднимающиеся изнутри при воспоминании о минувшей ночи… Куда же все делось? Почему сейчас мысли о сексе не радуют, и все это хочется отложить на потом, и еще на потом, и еще…

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По статистике, более 60% мужчин и женщин среднего возраста, находящихся в браке или просто живущих вместе, занимаются любовью не чаще двух раз в месяц. Причем мужчины отказываются от секса даже чаще, чем их спутницы жизни.

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Для юных пар эти проблемы, как правило, не актуальны. Они и так не упускают любой возможности заняться любовью. Но и с возрастом не надо недооценивать насыщенную сексуальную жизнь, как важную часть счастливого брака. Куда же делось желание и как теперь жить?

Причина 1. Трудоголики не бывают активными в сексе

Это только в ранней юности, когда кипят гормоны, напряженный график жизни – не помеха бурному сексу. В среднем возрасте все совсем иначе. Если утром вы уже под душем просчитываете день по минутам, а днем теряете аппетит от нервных перегрузок и психологического давления начальства, то вечером вы совсем ничего не захотите, только забыться сном, чтобы сбросить с себя весь стресс рабочего дня. Еще хуже тем, кто является владельцем бизнеса или руководителем крупной компании. У них не только забот больше, но и риски выше, а значит, нервные нагрузки просто зашкаливают.

Интенсивный рабочий график вообще не способствует полноценной жизни во всех ее проявлениях. Если кроме работы вам ни на что не хватает времени и сил, то пора задуматься, а ради чего вы вообще живете?

Причина 2. Поймайте скрытую хворь за хвост

Если вы заболели и лежите с температурой, то понятно, что интимной близости до самого выздоровления вам не захочется. Но бывает и так, что вы еще не знаете о том, что что-то в организме разладилось, или не хотите думать о возможных проблемах и отмахиваетесь от них. Вот тут-то сексуальная вялость, отсутствие желания и срабатывает, как красная лампочка: что-то в организме не так!

Большинство гормональных нарушений, болезни сердца, желудочно-кишечного тракта, и вообще сбой любой системы неминуемо отражается в снижении сексуальной активности и часто приводят к полной потере интереса к интимной сфере жизни.

Но не все знают, что депрессия, в том числе ее лайт-варианты вроде сезонной хандры, так распространенные сейчас, действуют точно так же! Так что недооценивать свои недомогания не стоит, даже если вы очень не любите лечиться.

И не менее важно бывает осознать, что причина потери сексуального интереса не в том, что разладились отношения внутри пары, а в том, что у одного из супругов разладились отношения с самим собой. Справиться с этим может помочь специалист-психотерапевт и внимательное, терпеливое отношение со стороны второй половинки.

Причина 3. Ищите, в чем загвоздка: питание, движение, сон?

Для успешного секса нужно быть здоровым, мы уже это выяснили. Но секс может нарушиться и от многих других факторов, связанных с состоянием организма. Как минимум, для возникновения сексуального желания надо высыпаться. Ведь если вы ни о чем кроме сна не можете думать, то какой уж тут феерический секс!

Менее очевидно, что на интимную жизнь может влиять образ питания. Причем вредными оказываются обе крайности – как переедание, так и слишком строгая похудательная диета. В последнем случае сил на секс остается все меньше, а постоянный отказ в маленьких чувственных радостях вроде шоколада или мороженого притупляет эмоциональность.

Зато и отрегулировать интимную сферу с помощью питания тоже можно. Активизации сексуальной энергии способствуют пищевые афродизиаки: устрицы, перец чили, спаржа, сельдерей, бананы, грецкие орехи и сухофрукты: инжир, чернослив, изюм.

Вреден для сексуальной сферы и сидячий образ жизни. Работа за компьютером, сидение за рулем, сидение у телевизора… Постепенно накапливается мышечная зажатость, копятся застойные явления в области таза. Все это напрямую сказывается на сексуальной скованности и отсутствии желания.

Советы тут очевидны: больше двигайтесь, меньше сидите. А лучше всего двигайтесь вместе: гуляйте, бегайте трусцой, катайтесь на роликах или велосипедах. Спорт усиливает мышечный тонус, активизирует кровообращение, пробуждает сексуальную энергию, да и стройная тренированная фигура еще никому не вредила в постели!

Причина 4. Нас разлучает техника

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Социальные сети и компьютерные игры так успешно развлекают нас, взрослых людей, что часто на общение со второй половинкой времени и не остается. Сел после работы на 15 минут за компьютер – и три часа как не бывало. Любимая уже спит, так и не дождавшись вас, да и времени до подъема осталось всего ничего.

Самое главное, что вести борьбу с этой ситуацией можете только вы сами. Но тот, кто подвержен зависимости от гаджетов, этого, как правило, не ощущает, и очень злится, когда посягают на его «свободу» и право расслабляться так, как ему нравится.

Единственный выход тут – договариваться о фиксированном времени на гаджеты и жестко соблюдать договоренности. Иначе техника сожрет все свободное время, которое можно было бы провести вместе. Да и все эмоции тоже!

Причина 5. Монотонность и предсказуемость семейной жизни

К отчуждению в паре и, как следствие, к потере сексуального интереса может привести монотонная, безрадостная жизнь. Работа, всепоглощающие житейские заботы, однообразная интимная жизнь, бесконечный телевизор на закуску – все это способно убить радость в любой семейной паре и привести к взаимным претензиям и конфликтам.

Все время подпитывайте свою любовь новыми прекрасными мгновениями! Специально планируйте общие позитивные впечатления. У вас двоих обязательно должно быть время, которое вы дарите только друг другу, а не делам, работе или детям. Причем в это время вы ни в коем случае не должны говорить о делах и заботах, а всецело дарить их своим любимым.