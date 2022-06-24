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2 часа назад

Исследование: влечение к мужчинам вызывает расстройства пищевого поведения

Ferra.ru

Может ли влечение к мужчинам быть опасным для вашего здоровья? Новое исследование показывает, что вполне может.

Влечение к мужчинам вызывает расстройства пищевого поведения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Расстройства пищевого поведения являются довольно серьёзными недугом, который имеет много неблагоприятных последствий. Такие расстройства больше распространены среди женщин и мужчин, которых привлекают другие мужчины.

Учёные решили изучить это подробнее. В их исследовании поучаствовали 398 гетеросексуальных и гомосексуальных женщин и мужчин. 45% участников-мужчин и 68% участников-женщин сообщили, что их привлекают мужчины.

Оказалось, что среди них наблюдался более высокий уровень симптомов расстройства пищевого поведения, чем среди лесбиянок и гетеросексуальных мужчин. Неудовлетворённость своим телом была выше у тех, кого сексуально привлекали мужчины (но у женщин в целом выше). Отмечается связь между удовлетворённостью своим внешним видом и расстройствами пищевого поведения.

Любовь,
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