Влечение к мужчинам вызывает расстройства пищевого поведения

Может ли влечение к мужчинам быть опасным для вашего здоровья? Новое исследование показывает, что вполне может.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Расстройства пищевого поведения являются довольно серьёзными недугом, который имеет много неблагоприятных последствий. Такие расстройства больше распространены среди женщин и мужчин, которых привлекают другие мужчины.

Учёные решили изучить это подробнее. В их исследовании поучаствовали 398 гетеросексуальных и гомосексуальных женщин и мужчин. 45% участников-мужчин и 68% участников-женщин сообщили, что их привлекают мужчины.