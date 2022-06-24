Психолог назвал пять женских ошибок, которые не простят мужчины

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал главные женские ошибки, которые никогда не простит достойный мужчина.

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— Первое — это тотальный контроль и попытка ограничить свободу мужчины. Достойный и успешный человек имеет сформированный образ жизни со своими ценностями, хобби. Когда появляется рядом женщина, которая пытается его ограничить, ему, конечно, это не нравится, и он может закончить отношения. Мужчина хочет самостоятельно заниматься планированием своего времени, — объяснил эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй пункт — постоянные претензии и недовольство со стороны женщины. Возможно, невротик будет состоять в таких отношениях, будет ругаться и что-то выяснять, но достойный партнер после таких ситуаций оставит женщину.

— Третья ошибка — сравнение его с другими мужчинами: «Вот посмотри на Васю! Тебе нужно у него поучиться!». При сравнении и подчеркивании минусов своего мужчины отношения обречены на провал. Четвертая — уничтожение мужского авторитета в обществе, когда женщина позволяет в присутствии посторонних людей высмеивать его, спорить, конфликтовать с ним, — рассказал психолог.

Пятое, что погубит отношения, — это отсутствие благодарности в адрес своего мужчины. Если партнер не чувствует благодарности, он перестает к такой женщине тянуться и не чувствует себя нужным.