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1 час назад

Психолог назвал пять женских ошибок, которые не простят мужчины

Вечерняя Москва

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал главные женские ошибки, которые никогда не простит достойный мужчина.

Психолог назвал пять женских ошибок, которые не простят мужчины
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Первое — это тотальный контроль и попытка ограничить свободу мужчины. Достойный и успешный человек имеет сформированный образ жизни со своими ценностями, хобби. Когда появляется рядом женщина, которая пытается его ограничить, ему, конечно, это не нравится, и он может закончить отношения. Мужчина хочет самостоятельно заниматься планированием своего времени, — объяснил эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй пункт — постоянные претензии и недовольство со стороны женщины. Возможно, невротик будет состоять в таких отношениях, будет ругаться и что-то выяснять, но достойный партнер после таких ситуаций оставит женщину.

— Третья ошибка — сравнение его с другими мужчинами: «Вот посмотри на Васю! Тебе нужно у него поучиться!». При сравнении и подчеркивании минусов своего мужчины отношения обречены на провал. Четвертая — уничтожение мужского авторитета в обществе, когда женщина позволяет в присутствии посторонних людей высмеивать его, спорить, конфликтовать с ним, — рассказал психолог.

Пятое, что погубит отношения, — это отсутствие благодарности в адрес своего мужчины. Если партнер не чувствует благодарности, он перестает к такой женщине тянуться и не чувствует себя нужным.

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Любовь,
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