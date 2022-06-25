4 техники в сексе, которые не дадут ему вас забыть

Наверное, каждой женщине хочется удивить своего мужчину в постели, да так, чтобы даже после расставания он не смог ее забыть. Однако запасть в душу и сердце мужчины не так-то просто, и все же секс-гуру поделились с нами советами, как подарить партнеру незабываемую ночь, о которой он будет вспоминать очень долго.

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Настоящая кошечка

Видео дня

Мы уже много раз говорили, что на теле мужчины находится огромное количество точек, которые чутко отзываются на действия женщины. Но не стоит останавливаться на всем известных эрогенных зонах. Знаете ли вы, что особую чувствительность имеет кожа головы? Попробуйте во время сексуальной игры мягко помассировать его голову, погрузившись пальцами в волосы. Постепенно опускайтесь к шее. Важный момент: все ваши движения должны быть мягкими и нежными, как будто кошка мягкими лапками движется по его телу. Далее можете спуститься ниже и провести ноготками по его запястьям — еще одна суперчувствительная зона.

Массаж

Какая эротика без массажа? Вот и мы так подумали, и поэтому упоминаем и его. Вы можете выбрать любую технику массажа, однако самой «взрывной» будет та, которую вы будете выполнять полностью своим телом. Главное, не забывайте про массажное масло или крем, ваша кожа и кожа партнера не должны быть сухой, иначе вы рискуете доставить не удовольствие, а крайне неприятные ощущения своему мужчине.

Смена температур

Если вы готовы к экспериментам, почему бы не попробовать использовать в сексуальных играх лед. Многие мужчины оказываются в полнейшем восторге от обжигающих прикосновений к чувствительным местам. Чередуйте прикосновения ледяным кубиком и прикосновения языка — такая смена температур и поверхностей невероятно будоражат сильный пол. Можете попробовать уже этой ночью.

Крадем его одежду