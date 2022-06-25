Бросить любовника или увести из семьи: все «За» и «Против»

Спорить о морали и искренности в межличностных отношениях можно вечно, но, говоря о чувствах, некоторые придерживаются политики «в любви как на войне» и считают, что необходимо выстраивать личное счастье, даже если оно может стать причиной чьего-то разочарования. Насколько этично флиртовать с замужней женщиной? Стоит ли соглашаться на краткосрочные отношения с женатым? Есть ли перспективы во флирте с занятым мужчиной и стоит ли поддаваться чувствам, пытаясь увести его из семьи? Обсудим вместе с психологом Мариной Егоровой, владелицей Telegram-канала modern_psycholog, которая дала совет читателям по данной теме.

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Первым делом нужно понять, сможете ли вы смирить с тем, что вам пришлось или приходилось делить любимого человека с кем-то другим. Многие так и не могут полностью отпустить обиды и постоянно упрекают вторую половинку, создавая токсичную атмосферу в отношениях и переводя их в психологический абьюз.

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«Сможет ли женщина пережить измену, и ни разу не попрекнуть ею? Или цель прощения измены любви к другой кроется в возможности постоянных упреков? Если так, то не стоит! Нужно быть честной с собой, хорошо подумать о предательстве, и приемлемо ли полное прощение?»

— уверяет эксперт.

Следующий шаг, который нужно сделать — это оценить возможность жить без избранника, который, как бы не хотелось идеализировать и оправдывать его, впутан в двойную игру, полную лицемерия.

Если отношения полны конфликтов, угнетений, ложных обещаний и негативных эмоций, стоит задуматься о том, чтобы раз и навсегда разорвать порочный круг. Но если вы чувствуете, что любимый необходим, как воздух, и жизнь без него потеряет былые краски, стоит рационально оценить ваши шансы на совместное будущее и попробовать взглянуть на вашу пару со стороны. Действительно ли мужчина/женщина не чувствует себя комфортно в собственной семье? Не захочет ли в скором будущем променять вас на устоявшиеся, но посредственные отношения с супругом/супругой? Имеет ли реальные намерения кардинально изменить свою жизнь и впустить туда вас или же планирует всегда держать вас на расстоянии вытянутой руки, так… по мере необходимости?

«Для того, чтобы понять, а нужен ли мужчина, необходимо подумать, а как изменится жизнь без него? Если расставание приемлемо, и те отношения, угнетения, и просто безразличие оказалось последней, решающей каплей, то смело можно рубить канаты. И отправляться в свободное плавание. Но в случае, если дышать без любимого мужа не возможно, то тут придется потрудиться»,